Новини Пристрої 20.09.2023 о 16:31

Первые обзоры iPhone 15 / 15 Pro ─ USB-C и много приятных обновлений, но ничего исключительного

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Вадим Карпусь

Автор новин

Первые обзоры iPhone 15 / 15 Pro ─ USB-C и много приятных обновлений, но ничего исключительного

Поки нові смартфони Apple серії iPhone 15 ще не потрапили до рук оглядачів ITC, пропонуємо ознайомитись з розпакуванням та попередніми оглядами новинок від більш удачливих американських видань.

Первые обзоры iPhone 15 / 15 Pro ─ USB-C и много приятных обновлений, но ничего исключительного

Наприклад, ресурс The Verge зміг зробити огляд всіх чотирьох нових моделей. Вивчити докладні матеріали можна на сайті видання (iPhone 15 та iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max), а ми пропонуємо ознайомитись із підсумковими висновками.

Первые обзоры iPhone 15 / 15 Pro ─ USB-C и много приятных обновлений, но ничего исключительного

Apple iPhone 15 (ціна $799)

Переваги:

  • Зручніше тримати в руці (якщо не використовувати чохол)
  • Відмінна продуктивність
  • Розумні та корисні функції камери
  • Dynamic Island – кумедно та пізнавально
  • USB-C для заряджання

Недоліки:

  • В дисплеї відсутні сучасні функції, такі як висока частота оновлення та Always-on
  • USB-порт має низьку швидкість передачі даних
  • Надширококутна камера не змінилася, а повноцінного телеоб’єктива досі немає

Первые обзоры iPhone 15 / 15 Pro ─ USB-C и много приятных обновлений, но ничего исключительного

Apple iPhone 15 Plus (ціна $899)

В цьому випадку переваги та недоліки практично такі ж, як у молодшій моделі. Лише автономність вшанувалася окремої похвали.

Переваги:

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Первые обзоры iPhone 15 / 15 Pro ─ USB-C и много приятных обновлений, но ничего исключительного
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VladisLove

Головний Модератор Блогів

  • Зручніше тримати в руці (якщо не використовувати чохол)
  • Відмінна продуктивність та відмінний час автономної роботи
  • Розумні та корисні функції камери
  • Dynamic Island – кумедно та пізнавально
  • USB-C для заряджання

Недоліки:

  • В дисплеї відсутні сучасні функції, такі як висока частота оновлення та Always-on
  • USB-порт має низьку швидкість передачі даних
  • Надширококутна камера не змінилася, а повноцінного телеоб’єктива досі немає

Первые обзоры iPhone 15 / 15 Pro ─ USB-C и много приятных обновлений, но ничего исключительного

Apple iPhone 15 Pro (ціна $999)

Переваги:

  • USB-C!
  • Безліч варіантів для кнопки Action
  • Значні покращення камери
  • Легше та приємніше тримати в руці

Недоліки:

  • На молодшій моделі немає телеоб’єктива з 5-кратним збільшенням
  • Кабель USB-C, що входить до комплекту, не підтримує високу швидкість передачі даних

Первые обзоры iPhone 15 / 15 Pro ─ USB-C и много приятных обновлений, но ничего исключительного

Apple iPhone 15 Pro Max (ціна $1199)

І тут також переваги та недоліки майже ідентичні. Проте оглядачі до додаткової переваги віднесли 5-кратний зум, а недоліком назвали вищу стартову ціну порівняно з торішньою моделлю.

Переваги:

  • USB-C!
  • Безліч варіантів для кнопки Action
  • Значні покращення камери, включаючи корисне 5-кратне збільшення
  • Легше та приємніше тримати в руці

Недоліки:

  • Стартова ціна вища, ніж торік.
  • Кабель USB-C, що входить до комплекту, не підтримує високу швидкість передачі даних

Первые обзоры iPhone 15 / 15 Pro ─ USB-C и много приятных обновлений, но ничего исключительного

Загалом все нові смартфони Apple iPhone 15 отримали по 8 балів від оглядачів The Verge. Основними перевагами новинок називають універсальний роз’єм USB-C, покращення в камері та зручніше розташування в руці завдяки закругленим кутам та краям. Ще згадують тонші рамки дисплея, оновлені кольори, титановий корпус (який збирає відбитки пальців) та деякі покращення у камері.

Первые обзоры iPhone 15 / 15 Pro ─ USB-C и много приятных обновлений, но ничего исключительного

Дорожчі моделі iPhone 15 Pro можуть похвалитися кнопкою Action, якій можна призначити різні дії. Свіжо для Apple, але траплялося раніше навіть у бюджетних китайських Android-смартфонах.

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VladisLove

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