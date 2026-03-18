Новини IT-бізнес 18.03.2026

"Не уявляю життя без Apple": Тім Кук спростував чутки про вихід на пенсію, проте Apple готує йому наступника

Андрій Шадрін

Раніше Тім Кук заявляв, що, ймовірно, залишить Apple до 2031 року. У новому інтерв’ю з нагоди 50-річчя Apple він чітко дав зрозуміти, що чутки про його вихід на пенсію у 2026 році є неправдивими, і він не збирається йти найближчим часом.


Насправді це була пряма цитата, яку Кук дав The New York Times ще у 2021 році, сказавши, що “ймовірно, не” залишатиметься в Apple через десять років. Він сказав це в подкасті Кари Свішер для видання, тож це не було помилковим цитуванням. Звісно, він не назвав точну дату відходу, і навряд чи хтось повністю повірив у це на тлі змін, які переживає Apple через Apple Intelligence. Але тепер в інтерв’ю для ABC у програмі “Good Morning America” він прямо заперечив цю історію.

“Ні, я цього не казав. Я ніколи цього не казав, це чутки, які ходять”, — заявив Кук, хоча міг би сказати, що не планує йти.

Він уточнив, що має на увазі:

“Ну, я дивлюся на це так: я дуже люблю те, що роблю. 28 років тому я прийшов в Apple, і відтоді мені подобається кожен день”, — продовжив він, використовуючи свою звичну фразу, коли хоче перевести розмову в зручніше для себе русло.

Після цього він додав:


“У нас були злети й падіння, але люди, з якими я працюю, — неймовірні. Вони допомагають мені ставати кращим, і, сподіваюся, я допомагаю ставати кращими їм. Я не уявляю життя без Apple”, — підсумував Кук.

Кук обережно підбирає слова і сьогодні вирішив захоплено говорити про Apple, замість того щоб обговорювати майбутнє компанії. Проте наразі йому 65 років. Саме по собі це ще не означає, що він залишить посаду найближчим часом. Уоррен Баффетт лише нещодавно пішов на пенсію у 95 років. Подібно до нього, Роджеру Пенске — 88, Роберту Грінбергу у Sketchers — 85, Дональду Трампу — 79. Можна сміливо припустити, що якби Стів Джобс живий, він і досі був би CEO Apple. Йому зараз було б 71.

Проте Джобс залишив Apple до своєї смерті, і на той час вже існував план наступництва, який дозволив Куку очолити компанію. Безумовно, нині також існує план наступництва для того, хто замінить Кука. Було б корпоративно безвідповідально не мати такого плану, і, ймовірно, він діє вже багато років. Це було б справедливо навіть якби головою корпорації не був Тім Кук, людина, чиїм ключовим внеском стала стратегія планування та логістики.

До того ж, попри публічні заперечення Кука, у 2025-2026 роках ринок вже активно обговорював можливу зміну керівництва. Зокрема, Financial Times повідомляла, що рада директорів і топменеджмент Apple посилили підготовку до передачі влади “вже найближчим часом”, а частина аналітиків допускала сценарій відходу CEO вже у 2026 році. Водночас інсайдери, включно з Марком Гурманом з Bloomberg, називали такі терміни передчасними і вказували, що Кук, ймовірно, залишиться щонайменше до середини 2026 року або довше.

Так само як Стів Джобс передав керівництво Тіму Куку, вже мають існувати плани щодо наступного CEO Apple / Photo: Apple

На тлі цих чуток компанія вже кілька років системно готує наступника. Найчастіше серед кандидатів називають віцепрезидента з апаратного інжинірингу Джон Тернус, який отримав ширші повноваження, зокрема контроль над дизайном продуктів — це розглядається як сигнал про його статус фаворита. Також у різний час до списку потенційних наступників входили Крейг Федерігі та Едді К’ю. Сам Кук раніше заявляв, що віддає перевагу внутрішньому кандидату і “одержимий” питанням довгострокового лідерства компанії.

Додатковим фактором, що підживлює дискусію про майбутнє Кука, стали кадрові зміни всередині Apple. Зокрема, у 2025 році пішов у відставку COO Джефф Вільямс, якого раніше вважали одним із головних претендентів на посаду CEO, а також оголошено про відхід керівника ШІ-напряму Джон Джанандреа. Такі перестановки розглядаються як частина довгострокової стратегії оновлення управлінської команди напередодні майбутньої зміни керівництва.

