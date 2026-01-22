Підступний баг Google Pixel: вас чують на іншому боці, коли абонент пропустив або скинув виклик

Можливість Google Pixel, яка має полегшити спілкування у разі, коли абонент не може прийняти дзвінок, виявилася кишеньковим шпигуном.

Функція “Прийняти повідомлення” (Take a Message) у смартфонах GooglePixel може бути справді корисною. Якщо ви пропустите або відхилите дзвінок, вона автоматично активується (якщо увімкнена), повідомляє абоненту про недоступність та просить його записати повідомлення. Це не зовсім голосова пошта, оскільки функція використовує штучний інтелект для транскрибування повідомлення та автоматичного збереження його в історії дзвінків Pixel, де його можна переглянути його пізніше. Можливість з’явилася з Pixel 10, але одразу ж стала доступною на попередніх поколіннях.

Протягом останніх кількох місяців деякі користувачі звернули увагу на суттєву проблему, яка виникає у смартфонах Pixel 4 та новіших, до Pixel 10. Одне з найстаріших повідомлень про проблему на Pixel 5 датується кількома місяцями. Один з користувачів зазначає, що його родина могла чути його дружину, навіть коли нібито записувалося голосове повідомлення. Хоча цей дописувач не одразу здогадався про Take a Message, кілька відповідей свідчать про поширений баг.

Після пропуску кількох дзвінків інший власник Pixel 4a повідомив, що чує тих, хто зателефонував, у фоні. Він відтворив цей сценарій, і помітив індикатор увімкнення мікрофона — телефон насправді записував. Також користувач помітив, що записи фіксували лише половину повідомлення абонента, що фактично зводить нанівець користь цієї функції.

Позбавитися цього небажаного ефекту можна, якщо вимкнути функцію “Прийняти повідомлення”. Для цього треба відкрити програму “Телефон”, натиснути кнопку меню (три смужки угорі ліворуч) та обрати “Налаштування” > “Прийняти повідомлення”.

Джерела: 9to5google, Android Authority