Новини Пристрої 22.01.2026 comment views icon

Підступний баг Google Pixel: вас чують на іншому боці, коли абонент пропустив або скинув виклик

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Підступний баг Google Pixel: вас чують на іншому боці, коли абонент пропустив або скинув виклик

Можливість Google Pixel, яка має полегшити спілкування у разі, коли абонент не може прийняти дзвінок, виявилася кишеньковим шпигуном.

Функція “Прийняти повідомлення” (Take a Message) у смартфонах GooglePixel може бути справді корисною. Якщо ви пропустите або відхилите дзвінок, вона автоматично активується (якщо увімкнена), повідомляє абоненту про недоступність та просить його записати повідомлення. Це не зовсім голосова пошта, оскільки функція використовує штучний інтелект для транскрибування повідомлення та автоматичного збереження його в історії дзвінків Pixel, де його можна переглянути його пізніше. Можливість з’явилася з Pixel 10, але одразу ж стала доступною на попередніх поколіннях.

Протягом останніх кількох місяців деякі користувачі звернули увагу на суттєву проблему, яка виникає у смартфонах Pixel 4 та новіших, до Pixel 10. Одне з найстаріших повідомлень про проблему на Pixel 5 датується кількома місяцями. Один з користувачів зазначає, що його родина могла чути його дружину, навіть коли нібито записувалося голосове повідомлення. Хоча цей дописувач не одразу здогадався про Take a Message, кілька відповідей свідчать про поширений баг.

Після пропуску кількох дзвінків інший власник Pixel 4a повідомив, що чує тих, хто зателефонував, у фоні. Він відтворив цей сценарій, і помітив індикатор увімкнення мікрофона — телефон насправді записував. Також користувач помітив, що записи фіксували лише половину повідомлення абонента, що фактично зводить нанівець користь цієї функції.

Позбавитися цього небажаного ефекту можна, якщо вимкнути функцію “Прийняти повідомлення”. Для цього треба відкрити програму “Телефон”, натиснути кнопку меню (три смужки угорі ліворуч) та обрати “Налаштування” > “Прийняти повідомлення”.

Джерела: 9to5google, Android Authority

Популярні новини

arrow left
arrow right
Samsung Galaxy S26 Ultra: нові дивні кольори та ціна як у попередників
Як в росії: Індія вимагатиме від виробників смартфонів встановлення державного застосунку
Професійний банан: Google розгортає Nano Banana Pro на Gemini 3 Pro
Google дарує місяць передплати Gemini Enterprise: як отримати?
Проєкт Aluminium OS: що відомо про нову ОС Google на основі Android для ПК
Перший погляд на редактор облич Google Photos — зручне роздільне редагування на групових фото
Ayaneo представила свій перший смартфон Pocket Play, з висувним джойстиком
Google зменшив безплатні ліміти на Gemini 3 Pro через "високий попит”
Samsung Galaxy TriFold офіційно має функцію другого монітора
Apple iPhone Air — найбільш знецінений зі всіх моделей, після придбання він втрачає половину вартості
В бету Google Chrome додали вертикальні вкладки: як ввімкнути?
Перший погляд на Siri 2.0? В Gemini з'явився режим "Персональний інтелект", де ШІ знає про вас усе
Перший погляд на Xiaomi 17 Ultra — видно не все
Google Pixel 10a: офіційний рендер, ціна та дата виходу
Honor Win і Win RT: вийшли ігрові смартфони з батареєю на 10000 мА•год і активним охолодженням
У Кореї заборонили продавати нові смартфони без процедури розпізнавання обличчя
З’явилися характеристики Google Pixel 10a — мінімальні зміни порівняно з 9a
"Справжній смартфон на Linux": новий фінський Jolla Phone вийшов з SailfishOS 5
Apple знову лідер ринку смартфонів: компанія обігнала Samsung у 2025 році
Сумісність з Apple AirDrop ламає Wi-Fi на Pixel 10
Перший Samsung Galaxy TriFold вже зламався у місці згинання
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати