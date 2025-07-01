Pixar перезняла «Еліо», щоб прибрати квір-персонажа — режисера звільнили, а бюджет зріс удвічі

Кадр з мультфільму «Еліо» / Pixar

Виявляється мультфільм «Еліо», який відзначився найгіршим дебютом в історії Pixar, мав досить проблемну історію виробництва — згідно з розслідуванням THR, його майже готову версію переписали і перезняли, значно перевищивши бюджет виробництва, просто для того, аби прибрати квір-персонажа.

Початково режисер та мультиплікатор Едріан Моліна, відомий за хітовим «Коко», створював щось набагато оригінальніше та особистіше, ніж те, що зрештою вийшло в кінотеатрах. Фактично, проєкт був знищений керівниками студії з середини, які панікували після «Лайтера» і лишались настороженими щодо «квір-репрезентації», за яку боролась творча команда, підштовхуючи її до «маскулінізації» Еліо.

Численні джерела THR підтверджують те, про що давно говорили в витоках: спочатку в «Еліо» був 11-річний головний герой з «квір-кодуванням» — тобто про його ідентичність нагадували лише ледь помітні візуальні підказки (постери, деталі спальні), вказуючи на закоханість у людину своєї статі. Але це бачення поступово зникло.

«Під час виробництва першої версії фільму було досить зрозуміло, що [керівники студії] постійно змінювали всі моменти у фільмі, які натякали на квір-сексуальність Еліо», — сказав один колишній художник Pixar, який працював над проєктом.

Власне, про проблеми мультфільму можна було зрозуміти вже з перших показів, де глядачів запитали, чи заплатять вони за перегляд фільму в кінотеатрах — жодна рука не піднялася.

Моліна залишив проєкт після важкої розмови з керівником Pixar Пітом Доктером, а мультфільм отримав оновлену версію від Медліна Шарафіана («Нора») та Домі Ши («Я — панда»). Результат був франкенштейнівським: половина від Моліни, половина від бачення студії й нових режисерів.

«Еліо, який зараз транслюють в кінотеатрах, набагато гірший за версію оригіналу, створену Едріаном», — сказав колишній співробітник Pixar. «Я б хотів запитати Піта та інших керівників Disney, чи вважали вони, що переробка того варта?. Чи втратили б вони стільки грошей, якби просто дозволили Едріану розповісти свою історію?».

Тут ми підійшли до інформації про бюджет. Офіційна версія Disney та Pixar — $150 млн, тоді як інсайдери називали вдвічі більшу суму, яку підтверджує матеріал THR словами, що загальна цифра «значно перевищила $200 млн». Наразі «Еліо» зібрав трохи більше $70 млн по всьому світу.

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Слід зазначити, що схожа історія була із хітовим «Думками навиворіт 2», який Disney вимагала зробити менш «гейським». Звіти також показали, що студія звільнила аніматорів перед прем’єрою, щоб не платити бонуси.