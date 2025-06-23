В Disney пожаліли грошей? Мультфільм «Еліо» приніс найгірший дебют в історії Pixar

«Еліо» / Pixar

З днем фіаско Pixar — новий мультфільм «Еліо» стартував «шкереберть». Він зміг перебити дно найгірших зборів серед усіх релізів студії.

За перший вікенд «Еліо» приніс лише $21 млн у США та $35 млн по світу, тоді як бюджет анімації становить близько $150 млн. Попередній антирекорд належав «Баззу Рятівнику», який стартував із $51 млн у Штатах, але навіть цей результат виглядає пристойно на тлі «Еліо». І це при тому, що в рецензіях фільм хвалять — на Rotten Tomatoes у нього 84% від критиків і 90% від глядачів.

Ладно оцінка критиків висока, але з нею часто не погоджуються користувачі. А чому тоді глядачі поставили аж 91% схвальних відгуків? Відповідь просто: проблему користувачі вбачають не у самому мультфільмі, а в тому, що про нього взагалі ніхто не знав. У соцмережах активно обговорюють провальну рекламну кампанію з боку Disney.

«Проблема не в тому, що глядачі не бачать оригінальних фільмів. Проблема в тому, що студії недостатньо стараються, щоб змусити людей їх побачити», — написав один із користувачів Twitter.

Інший додає, що студії не рекламують оригінальні фільми, бо на них важче заманити глядачів. Як результат, студії витрачають менше грошей на маркетинг, тому користувачі не знають, що фільми вийшли… Зате ми отримуємо десятки рімейків-ремастерів-спінофіф-приквелів-сиквелів-перезапусків тощо. Тому навіть, якщо «Еліо» непоганий мультфільм — про нього просто не почула більшість. До речі, на ITC.ua можна прочитати рецензію на мультик.

«Усі, з ким я говорив про це, навіть не підозрювали, що він існує або що його випустили. Так що згоден з вами, бо що фільм сам по собі чудовий, і кожен, хто його бачив, здається, може сказати про нього хороше», — погодився інший користувач.

Сюжет мультфільму крутиться навколо хлопця на ім’я Еліо, який випадково стає послом Землі після контакту з інопланетянами. Його телепортують у глибокий космос, де він видає себе за лідера людства. В озвучці взяли участь Зої Салданья («Аватар»), Джаміла Джаміль («Хороше місце») та Маттіас Швайгхефер («Оппенгеймер»). Фільм стартував 20 червня.

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Джерело: Games Radar