«ПК з ціною від $700»: CEO Qualcomm анонсував дешевші ноутбуки Copilot+ PC з Snapdragon X

Зараз Microsoft Surface Laptop за $999 — найдешевший Copilot+ PC на процесорі Snapdragon X Plus. За словами Qualcomm, у 2025 році подібні ноутбуки коштуватимуть від $700.

«Оскільки ми з нетерпінням чекаємо 2025 року, окрім нових переваг у дизайні, наша дорожня карта продуктів серії X отримає ПК з роздрібною ціною від $700 без шкоди для продуктивності NPU», — сказав CEO і президент Qualcomm Крістіано Амон під час конференції щодо фінансових результатів компанії за Q3.

Генеральний директор не уточнював, що саме це будуть за комп’ютери — лише назвав ціну. Окрім ноутбуків, це можуть бути й будь-які інші рішення. Втім, схоже, йдеться про дешевші процесори, у яких не зменшено продуктивність блоку штучного інтелекту..

Qualcomm поки що не розкриває цифр продажів чи фінансових результатів першої хвилі ноутбуків на Snapdragon X Elite та X Plus — «надто рано». Крістіано Амон додав, що «ми вже працюємо з OEM-виробниками над наступною хвилею Copilot+ PC».

Крістіано Амон каже, що на виставці IFA, яка розпочнеться в перші вихідні вересня, буде анонсовано більше продуктів для ПК. Він вважає, що Qualcomm буде «одним із найкращих постачальників кремнію» для ПК зі штучним інтелектом.

Під час звіту про прибутки компанія згадала, що два неназвані великі китайські OEM-виробники підписали з нею довгострокові угоди, подібні до ліцензійної угоди з Apple, яка діє до 2027 року. Також йшлося, що Qualcomm має новий флагманський процесор для телефонів, який буде представлено на саміті Snapdragon наприкінці жовтня. Смартфони вийдуть наприкінці цього або на початку 2025 року.

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Джерело: The Verge

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