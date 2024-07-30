Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 має до 29 годин автономності — ціна «кусається»

Lenovo почала розгортання ThinkPad T14s Gen 6. Компанія стверджує, що ноутбук з Snapdragon X Elite підтримує до 29 годин автономної роботи.

Навіть серед інших ноутбуків на Windows 11 з процесорами Qualcomm це видатна автономність. Маркетингові заяви, звичайно, не завжди точно відповідають реаліям, але вони все одно мають на щось спиратися.

Відомо, що Lenovo виміряла 29 годин, які зазначені на автономності ThinkPad T14s у тесті локального відтворення відео. Його має забезпечити вбудована батарея місткістю 58 Вт*год — помірний обсяг навіть для тонкого та легкого сучасного ноутбука, який важить лише 1,24 кг і завтовшки 16,9 мм.

У Lenovo ThinkPad T14s встановлений процесор Qualcomm Snapdragon X Elite з 12 ядрами Oryon на основі архітектури ARM. Відомо про систему охолодження з двома вентиляторами. Ноутбук має 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x 8448 МГц та накопичувач SSD 1 ТБ.

14” дисплей має роздільну здатність 2800 x 1800 пікселів (2,8K) та сертифікат HDR True Black 500, 100% охоплення колірного простору DCI-P3, підтримку Dolby Vision, антивідблискове покриття і низький рівень синього світла.

ThinkPad T14s оснащений 2 рознімами USB-A, 2х Thunderbolt 4, 1х HDMI 2.1, слотом для SIM-карти, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, аудіороз’ємом 3,5 мм та мікрофоном з шумозаглушенням. Цей ноутбук створений для бізнесу, тому він має кращий вибір портів, ніж багато інших та деякі спеціальні можливості. також він більш міцний, ніж звичайні моделі для споживачів.

Ноутбук вже можна побачити в офіційному магазині Lenovo в США за ціною $1754. Зазначається, що застосована знижка у 35% від вартості $2699. В українському магазині Lenovo ThinkPad T14s поки нема у наявності.

Джерело: Tom`s Hardware

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