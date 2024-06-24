Батарея Microsoft Surface Laptop з Snapdragon X Elite не втратила жодного відсотка за 10 годин сну — свідчення користувача

Батареї ноутбуків з Windows завжди розряджалися навіть з закритою кришкою в режимі очікування. Microsoft, схоже, не звертала на це уваги, але це змінилося у Surface Laptop з процесором Qualcomm Snapdragon X Elite. Хоча можна звинувачувати відсутність удосконалень програмного забезпечення, важливим фактором також була неефективність традиційної системної логіки.

Один з власників нового Microsoft Surface Laptop 7 дивується автономності ноутбука в X Twitter. Із закритою кришкою, переходячи у режим сну, пристрій може працювати годинами без втрати жодного відсотка заряду. У повідомленні Паркер Бертон каже, що кількість енергії в батареї залишилася незмінною протягом 10 годин.

Якщо не обрати інших налаштувань, коли кришка ноутбука з Windows закрита, він автоматично переходить у сплячий стан, який має бути режимом надзвичайно низького енергоспоживання. Лептоп повертається до свого попереднього стану, коли кришку відкривають. Проблема полягає в тому, що ця функція не працює належним чином. Незліченна кількість користувачів на Reddit та інших форумах постійно скаржаться на це явище.

Поки незрозуміло, чи поводяться так само інші ноутбуки з Snapdragon X Elite. Але якщо так, це вагомий стимул для придбання нового ноутбука. Втім, фактором, що стримує продаж Copilot+ PC є доволі висока їхня ціна, яку багато хто вважає такою, що не виправдовується наявною продуктивністю та автономністю.

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Джерело: Wccftech

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