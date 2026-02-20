Плагін-гібриди використовують в 3 рази більше палива, ніж обіцяють виробники: дослідження

Зарядка автомобіля / Depositphotos

Плагін-гібриди споживають у середньому втричі більше пального, ніж заявляють виробники. До такого висновку дійшли науковці з Fraunhofer Institute після масштабного аналізу близько мільйона автомобілів PHEV різних брендів.





У дослідженні використали реальні телематичні дані, які машини передавали бездротовим способом під час експлуатації. Йдеться про моделі 2021–2023 років випуску. Завдяки цьому аналітики отримали точні показники фактичної витрати пального на дорозі та змогли порівняти їх із цифрами, зазначеними в офіційній європейській сертифікації.

На папері більшість PHEV декларують 1-2 л на 100 км — суттєво менше, ніж у традиційних авто з ДВЗ. Однак реальні вимірювання показали витрати палива в середньому 6 л на 100 км, тобто приблизно утричі більше за заявлене. Раніше екологічні організації вже ставили під сумнів оптимістичні паспортні показники.

Плагін-гибриди поєднують бензиновий або дизельний двигун з електромотором і батареєю, яку можна заряджати від зовнішнього джерела. Водій може перемикатися між режимами залежно від умов. Виробники стверджували, що в електричному режимі автомобілі споживають мінімум пального або взагалі його не використовують. Однак дослідження показало, що це не так.





Патрік Пльоц із Fraunhofer Institute заявив телеканалу SWR, що двигун внутрішнього згоряння у PHEV активується значно частіше, ніж вважали раніше. Серед моделей із найвищими середніми показниками витрати опинилися автомобілі німецького виробництва. Найгірший результат продемонструвала преміальна модель Porsche: близько 7 л/100 км. Причому гібриди Porsche споживали більше пального навіть у моменти, коли підключався електромотор, і значно більше, ніж звичайні авто з ДВЗ у режимі роботи двигуна.

Найнижчі показники зафіксували в доступнішому сегменті — у моделей Kia, Toyota, Ford та Renault. Деякі з них споживали менше 1 л/100 км — до 85% менше, ніж Porsche.

У Porsche пояснили розбіжності “різними моделями використання”, які впливають на витрату пального. Компанія наголосила:

“Показники витрати пального наших автомобілів базуються на законодавчо встановлених процедурах вимірювання ЄС”.

За словами виробника, ці процедури забезпечують “єдині та порівнювані значення по всій Європі”. Також у компанії додали, що “відхилення від індивідуальних реальних показників можуть виникати через різні профілі використання та зовнішні умови”, зокрема стан доріг або стиль водіння.

Науковці закликали регуляторів ЄС адаптувати методики до реальних умов експлуатації та посилити контроль вимірювань. Пльоц зазначив:

“Тоді можна було б сказати, що виробник, який не дотримується лімітів (викидів) на дорозі, може сплачувати штраф”.

Також дослідники вказали на необхідність термінового перегляду середніх лімітів CO₂ для автопарків виробників.

Єврокомісія, відповідальна за встановлення обмежень CO₂, від коментарів утрималася. Натомість Німецька асоціація автомобільної промисловості заявила, що чинні методики визначення витрати пального та викидів CO₂ залишаються надійними.

