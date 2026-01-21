CEO GM: власники плагін-гібридів не заряджають авто, реальні викиди вищі в рази

Поворот не туди: як поведінка водіїв знецінює технологію пагін-гібридів

В автомобільній індустрії назріває тихе переосмислення ролі плагін-гібридів (PHEV). Технологію довго подавали як міст між бензиновими авто та повністю електричними моделями. Але реальні дані дедалі частіше показують інше: для багатьох водіїв це виявилось поворотом не туди. Основна проблема не в самій техніці, а в тому, як її використовують.

На конференції Automotive Press Association у Детройті CEO General Motors Мері Барра прямо визнала проблему:

“Більшість людей їх не під’єднують до зарядки”, — сказала вона, маючи на увазі плагін-гібриди.

Ця проста фраза добре пояснює, чому GM, активно інвестуючи в повністю електричні платформи, обережніше ставиться до гібридів. Компанія планує вивести плагін-гібридні моделі на ринок Північної Америки у 2027 році, але сама Барра називає цю стратегію “виваженою”, а не захопленою.

Причина — у викидах. Хоча PHEV позиціонували як екологічніші авто, у реальному житті їхній вуглецевий слід часто дорівнює або навіть перевищує показники бензинових машин. За даними європейської організації Transport & Environment, середній плагін-гібрид викидає майже у п’ять разів більше CO₂, ніж заявлено офіційно. Аналіз 2025 року показав, що більшість водіїв більшу частину поїздок їздять на бензиновому двигуні, попри можливість заряджати авто. Дані Єврокомісії підтверджують це: реальні викиди приблизно у 3,5 раза вищі за лабораторні.

Схожа картина і в США. Дослідження International Council on Clean Transportation (ICCT) виявило, що плагін-гібриди споживають на 42–67% більше пального, ніж зазначено в сертифікації EPA. Регулятори припускають, що 84% поїздок відбуваються на електротязі, але фактично цей показник становить лише близько 27%.

Фізика також грає проти PHEV. Такі авто возять одразу дві силові установки — електричну і бензинову — тож важать більше. Коли електричний запас ходу, зазвичай 30-50 км, закінчується, водій отримує важке авто з ДВЗ і нижчою ефективністю. Consumer Reports наводить приклад BMW 330e xDrive: після розряду батареї він споживає 9,4 літра палива на 100 км, що гірше за бензиновий 330i xDrive.

Для автовиробників гібриди все ж мають стратегічний сенс. Податкові пільги для електромобілів у США завершилися у 2025 році, нові мита ускладнили ринок, а зростання продажів електромобілів уперше за п’ять років сповільнилося. Гібриди дають змогу підвищити ефективність без субсидій і без повної залежності від зарядної інфраструктури.

Та екологічні аналітики попереджають: це лише тимчасове рішення. Transport & Environment називає PHEV “відволіканням на шляху до нульових викидів”. Якщо водії й далі сприйматимуть плагін-гібриди як звичайні бензинові авто, очікувані переваги просто зникнуть.

