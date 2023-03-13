Планшет OPPO Pad Air вийшов у продаж в Україні: 2K дисплей, SoC Snapdragon 680, 4 ГБ ОЗУ та ціна від 10 тис. грн

OPPO AED Україна повідомила про початок продажу в Україні першого планшету компанії під назвою OPPO Pad Air. Це бюджетна модель, яка виконана у двоколірному дизайні з металічним напиленням.

Планшет OPPO Pad Air Air оснащений 10,36-дюймовим 2K HD IPS дисплеєм (роздільна здатність 2000×1200 пікселів), який пройшов сертифікацію TÜV Rheinland щодо безпечності для очей. Пристрій має 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 680, 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 або 128 ГБ вбудованої флєш-пам’яті. Користувачі можуть збільшити доступний обсяг оперативної пам’яті до 7 ГБ, використовуючи технологію OPPO RAM Expansion та запозичивши до 3 ГБ невикористаного сховища.

На задній панелі OPPO Pad Air Air розташована 8-мегапіксельна камера, для автопортретів та відео дзвінків призначена 5-мегапіксельна фронтальна камера. Крім того, планшет оснащений чотирма динаміками та підтримує Dolby Atmos. Акумулятор місткістю 7100 мАг дозволяє користувачам дивитися відео до 12 годин, брати участь у відеоконференціях до 15 годин або читати електронні книги до 16 годин. Гаджет має розміри 245,08×154,84×6,94 мм та вагу 440 г. OPPO Pad Air працює під керуванням ColorOS for Pad. Пристрій доступний у сірому кольорі.

В Україні придбати OPPO Pad Air можна на сайтах і в магазинах партнерів. Модель з 64 ГБ вбудованої пам’яті коштує 9 999 грн, а модель зі сховищем на 128 ГБ – 10 999 грн.