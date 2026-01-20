Плюс один геймер з Голлівуду: Брендан Фрейзер застряг на The Legend of Zelda 2017 року, але уникає гайдів для проходження

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Якщо ви бодай раз грали в The Legend of Zelda: Breath of the Wild, то знаєте, що сам Ганон точно не здається найскладнішим босом у грі. Актор Брендан Фрейзер, який після довгої паузи повернувся до Голлівуду, зізнався: є ворог, від якого він стабільно отримує прочухана ще з 2017 року.

В інтерв’ю IGN Фрейзера запитали, чи грає він у відеоігри. Той розповів, що досі повертається до Breath of the Wild, але ніяк не може просунутися далі через складних ворогів.

“Я хочу знати, де знайти кращу зброю, не отримуючи прочухана від усіх Золотих леврів”, — сказав він.

За його словами, в інвентарі постійно бракує квітів-бомб, які могли б полегшити життя під час зустрічей з цим ворогам. Журналісти порадили почитати гайди або подивитися відео з підказками, однак актор відмовився. Він каже, що йому цікавіше досліджувати гру “по-старому”. Попри те, що Золоті леври не дають завершити першу частину, він не оминув увагою продовження Tears of the Kingdom. Зірка вважає частину справжнім технологічним проривом.

Паралельно з ігровими пригодами в актора насичений період у кіно. У майбутньому трилері “Тиск” він зіграє Дуайта Д. Ейзенхауера — головнокомандувача союзних військ у Другій світовій та 34-го президента США. А ще раніше Брендан Фрейзер підтвердив, що повернеться до ролі Ріка О’Коннелла в новій частині “Мумії”.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Що стосується самої серії Zelda, то нову велику гру поки офіційно не оголосили. Натомість Breath of the Wild та Tears of the Kingdom отримали свіже оновлення для Switch 2. Паралельно триває робота над ігровим фільмом “Легенда про Зельду”: роль принцеси виконає Бо Брагасон, а Лінка — Бенджамін Еван Ейнсворт. Після прем’єри в кінотеатрах стрічка з’явиться на Netflix у межах угоди з Sony Pictures.

Джерело: Games Spot