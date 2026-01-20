Новини Ігри 20.01.2026 comment views icon

Плюс один геймер з Голлівуду: Брендан Фрейзер застряг на The Legend of Zelda 2017 року, але уникає гайдів для проходження

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Плюс один геймер з Голлівуду: Брендан Фрейзер застряг на The Legend of Zelda 2017 року, але уникає гайдів для проходження
The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Якщо ви бодай раз грали в The Legend of Zelda: Breath of the Wild, то знаєте, що сам Ганон точно не здається найскладнішим босом у грі. Актор Брендан Фрейзер, який після довгої паузи повернувся до Голлівуду, зізнався: є ворог, від якого він стабільно отримує прочухана ще з 2017 року.

В інтерв’ю IGN Фрейзера запитали, чи грає він у відеоігри. Той розповів, що досі повертається до Breath of the Wild, але ніяк не може просунутися далі через складних ворогів.

“Я хочу знати, де знайти кращу зброю, не отримуючи прочухана від усіх Золотих леврів”, — сказав він.

За його словами, в інвентарі постійно бракує квітів-бомб, які могли б полегшити життя під час зустрічей з цим ворогам. Журналісти порадили почитати гайди або подивитися відео з підказками, однак актор відмовився. Він каже, що йому цікавіше досліджувати гру “по-старому”. Попри те, що Золоті леври не дають завершити першу частину, він не оминув увагою продовження Tears of the Kingdom. Зірка вважає частину справжнім технологічним проривом.

@ign

Rental Family star Brendan Fraser refuses to use a guide to beat Zelda: Breath of the Wild. #rentalfamily #brendanfraser #gaming #zelda #interview

♬ original sound – IGN Entertainment

Паралельно з ігровими пригодами в актора насичений період у кіно. У майбутньому трилері “Тиск” він зіграє Дуайта Д. Ейзенхауера — головнокомандувача союзних військ у Другій світовій та 34-го президента США. А ще раніше Брендан Фрейзер підтвердив, що повернеться до ролі Ріка О’Коннелла в новій частині “Мумії”.

Що стосується самої серії Zelda, то нову велику гру поки офіційно не оголосили. Натомість Breath of the Wild та Tears of the Kingdom отримали свіже оновлення для Switch 2. Паралельно триває робота над ігровим фільмом “Легенда про Зельду”: роль принцеси виконає Бо Брагасон, а Лінка — Бенджамін Еван Ейнсворт. Після прем’єри в кінотеатрах стрічка з’явиться на Netflix у межах угоди з Sony Pictures.

Джерело: Games Spot

Популярні новини

arrow left
arrow right
Видавництво Mal'opus представило українське видання книги Play Nice про історію Blizzard
Клієнт Steam став повністю 64-бітним
Epic Games Store безплатно віддає готичну метроїдванію від творця Castlevania
Фан Skyrim переніс 8-годинний робочий день на Тамріель — звідти ж провів презентацію і спілкувався з колегами
Так народився Skyrim: знайдено оригінальні нотатки "батька Elder Scrolls" з кампаній D&D
Бумер-шутер FPS Quest перетворює частоту кадрів на ресурс здоров'я, кожен пропущений удар — мінус продуктивність
З тим самим гумором і жорстокістю: серіал "Хлопаки" анонсував власну відеогру
Команда GGL Studio запустила лаунчер Kurin’ для українських локалізацій
У гравця двічі зламали акаунт PSN зі складним паролем і 2FA через стару транзакцію
Баг у Steam перезаписує завантажену гру, якщо встановити іншу чи мод з подібною назвою
Windows Central: Xbox скасувала персональні підсумки року для гравців через брак грошей
117 з мільйона гравців ARC Raiders вбили себе камінням — розробники не розуміють, як їм це вдалося
Нова "настолка" The Witcher зібрала $12 млн на Gamefound і отримає наративний застосунок з озвучкою 7 мовами
Велетенський мод The Witcher 3 містить 5750 виправлень гри та майже весь вирізаний контент
Японський геймдев у скруті через шрифти: провідний постачальник підняв ціну на 5000%
У Steam розпочався Фестиваль спорту — F1 Manager, theHunter та інші зі знижками до 90%
В PS Plus додали безплатне 2-годинне демо Clair Obscur: Expedition 33
Геймер пообіцяв сину PS5 та GTA 6 на релізі, якщо той візьме платину в Crash Bandicoot 4
Konami запустить "конвеєр Silent Hill" з випуском по грі щороку
Росіян за стріми S.T.A.L.K.E.R. 2 можуть ув'язнити на 6 років
Гравці Baldur's Gate 3 завантажили 350+ млн модів — в Larian склали власний топ
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати