The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom об’єднала Схід та Захід: найвищі оцінки в Японії і США, 10 млн проданих копій за перші три дні

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom стала шостою грою за 30 років, яка отримала найвищий бал одночасно в журналах Famitsu та Edge. Ще три з них – інші частини Zelda, також до списку входять Bayonetta та GTA 5.

Оцінка 40/40 у японському журналі Famitsu вважається рідкісним досягненням – лише 28 ігор за 37-річну історію журналу здобули 40 балів. Для цього кожен з чотирьох рецензентів має дати грі максимальні 10 балів. Набрати 10 у британському журналі Edge – також досягнення: лише 24 гри отримали таку оцінку за 30 років існування журналу.

Збіг оцінок в обох журналах не лише дуже рідкісна подія – він означає максимально добре сприйняття гри Сході та Заході. Деякі ігри були близькі до цього, відстаючи в тому чи іншому журналі лише на один бал:

Elden Ring, Grand Theft Auto IV, Red Dead Redemption 2, Super Mario 64 та Super Mario Odyssey отримали 10 балів у Edge, але лише 39 балів у Famitsu.

Dragon Quest IX, Final Fantasy XII, The Legend of Zelda: The Wind Waker, Metal Gear Solid V, Metal Gear Solid: Peace Walker, SoulCalibur, Super Smash Bros Brawl та The Elder Scrolls: Skyrim отримали 40 у Famitsu і лише 9 балів у Edge.

У 2013 році Edge змінив оцінки семи ігор на 10 заднім числом, до них входили зокрема Resident Evil 4, GoldenEye 007 і Dark Souls. Однак жодна з них не набрала максимальної кількості балів у Famitsu.

За три дні після релізу було продано понад 10 млн копій The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom у всьому світі, що зробило її найпродаванішою в серії. Також нова Zelda – найбільш швидкопродавана гра Nintendo у Північній та Південній Америці.

Джерела: VGC, BusinessWire