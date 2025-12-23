Подивіться вгору: 10 найкращих знімків з космосу за 2025 рік

Кращі космічні знімки 2025 року за версією Space.com

Цьогоріч космос дійсно порадував спостерігачів: серед іншого чималою кількістю комет, великим полярним сяйвом та подією, яку прозвали “кривавим місяцем”. Пропонуємо переглянути 10 найкращих зображень неба у 2025-му, які зібрав за своїми вподобаннями профільний сайт Space.com.

Вовча повня “з’їдає” Марс

Розпочала 2025 рік яскрава Січнева повня, також відома як Вовча, що дозволила побачити поряд із Місяцем незвичайно яскравий Марс. В деяких місцях спостереження з Землі наш супутник навіть перекрив Червону планету, що буває раз на 14 років.

Поява “великої комети”

З середини-кінця січня комета 2024 G3 (ATLAS) зробила близький проліт повз Сонце, перш ніж у неї з’явився яскравий, структурований хвіст, який порадував астрофотографів на південь від екватора. Комета стала достатньо яскравою, щоб її можна було побачити вдень неозброєним оком або за допомогою біноклю.

“Синій привид” сідає на Місяці

У березні після запуску на ракеті SpaceX Falcon техаська компанія Firefly Aerospace успішно посадила свій космічний корабель Blue Ghost на Місяці у басейні Mare Crisium (Море Криз) завширшки 500 км. Це лише другий приватний космічний корабель, який здійснив м’яку посадку на Місяці. Компанія показала її на відео, де видніється тінь “синього привида”.

Танець зірок та земних вогнів

Між вереснем 2024 року та квітнем 2025 року астронавт NASA Дон Петтіт, відомий своєю новаторською роботою в астрофотографії з орбіти, здійснив свою третю місію на МКС. У співпраці з Бабаком Тафеші він створив сюрреалістичне фото, яке поєднує вогні з Землі та сліди зоряного трафіку.

Кривавий місяць

Перше повне місячне затемнення (або ж Кривавий місяць) за три роки порадувало спостерігачів за небом 13-14 березня 2025 року. Тінь Землі огорнула Місяць приблизно на 65 хвилин і “забарвила” супутник у червоно-помаранчевий колір.

“Ракети” в полярному сяйві

У момент, коли вибухнула суббуря полярного сяйва, дві ракети-зонди NASA злетіли в небо, випустивши парові сліди. Це зафіксували камери відстеження вітрів по всій північній Алясці.

Дивовижні Персеїди

Персеїди — один із найвідоміших та найяскравіших метеорних потоків (зорепадів) року, що відбувається щоліта з липня по серпень. Однак у 2025 році явище не було класичним, оскільки затьмарювалось півмісяцем з освітленістю 84%. На щастя, перед піком ночі метеорного потоку стався короткий період темряви, який дозволив фотографу NASA Біллу Інґоллсу зробити цю довгу експозицію.

Нашуміла 3I/ATLAS

Для мисливців за кометами 2025 рік став знаковим, головним чином тому, що саме тоді було відкрито третій міжзоряний об’єкт, який коли-небудь відвідував нашу Сонячну систему. Комета 3I/ATLAS, як її згодом стали називати, з’явилася після комети Оумуамуа (1I/2017 U1) у 2017 році та комети Борисова (2I/Borisov) у 2019 році. Наприкінці серпня астрономи за допомогою телескопа Gemini South у Чилі побачили хвіст міжзоряного об’єкта.

Велике полярне сяйво

Сонце наближається до максимуму своєї активності, тому вражаючих полярних сяйв не бракувало. Одне з найбільших зафіксували в червні.

Комета в метеорному потоці

Яка ймовірність того, що комета, яку можна побачити неозброєним оком, стане видимою в ту ж ніч, що й пік метеорного потоку Оріоніди? Комета C/2025 A6 (Lemmon) вважає, що велика.