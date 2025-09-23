Похмуре майбутнє: зустрічайте їстівний пластик, вироблений чорними грибками зі сміття

Biophelion планує вилучати з промислових відходів нові матеріали, що переробляються/ Tillmann Franzen

Німецький стартап Biophelion створив інноваційний спосіб перероблення промислових пластикових відходів у високоякісні матеріали за допомогою чорних дріжджоподібних грибків.

Biophelion — дочірня компанія Інституту досліджень природних продуктів та біології інфекцій ім. Лейбниця. Вона була створена у рамках ініціативи “Circular Biomanufacturing Challenge” Федерального агентства з проривних інновацій (SPRIND). Запропонована технологія може потенційно сприяти зменшенню викидів вуглецю у хімічній промисловості, яку вважають одним з ключових джерел забруднення на планеті. На хімічну промисловість припадає близько 5% світових викидів CO₂.

Технологія використовує унікальну метаболічну гнучкість чорного дріжджоподібного грибка для перетворення пластикових відходів у цінні матеріали. Чорні грибки розщеплюють відходи з високим вмістом вуглецю, які у великих кількостях утворюються під час виробництва біоетанолу, переробки цукру або виготовлення паперу.

Замість викидів CO₂ в атмосферу мікроорганізми перетворюють його на корисні сполуки, замикаючи таким чином вуглецевий цикл. Завдяки чорним дріжджам з грибків відходи перетворюються на біополіестер, який можна використовувати для пакування продуктів, їстівний полімер пулуллан, який широко використовується у харчовій промисловості, та на нову поверхнево-активну речовину, яка наразі все ще перебуває на стадії досліджень. На відміну від традиційних хімічних процесів, які потребують великих витрат енергії та виробляють шкідливі побічні продукти, новий біотехнологічний процес обіцяє бути чистим, ефективним та циклічним.

“Biophelion розробляє додатки, які сьогодні поки що немислимі. Ми відкриваємо нові горизонти з пулулланом і, зокрема, нашою молекулою поверхнево-активної речовини”, — зазначає один з засновників Biophelion та майбутній техдиректор Тілл Тисо.

Наразі стартап вивчає додаткові можливості використання нових матеріалів, зокрема, використання пулуллана як матеріалу для 3D-друку. Успішна реалізація цього дозволить замінити пластики з відходів нафтової промисловості у секторах адитивного виробництва, що стрімко зростають. У довгостроковій перспективі дослідники планують виробляти з пулуллана біореактори, надруковані на 3D-принтері.

Між тим поверхнево-активні речовини виготовляються у великих кількостях, широко використовуються у засобах для миття посуду та інших миючих засобах, потім потрапляючи у стічні води і забруднюючи навколишнє середовище. Тому біологічні ПАР, які легко розкладаються, можуть стати альтернативою.

Джерело: Interesting Engineering