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Поліція Лондона заарештувала підлітка, підозрюваного у зломі Uber та Rockstar, а також зливі інформації про GTA VI

Поліція Лондона заарештувала підлітка, підозрюваного у зломі Uber та Rockstar, а також зливі інформації про GTA VI

Поліція Лондона затримала людину, яка, як вважається, причетна до витоку інформації про гру GTA VI, що мав місце тижнем раніше. Офіційні особи не розголошують ім’я підозрюваного підлітка і не оголошують про пред’явлені йому звинувачення.

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Зазначається, що поліція заарештувала 17-річного жителя Оксфордшира, підозрюваного у зламі Rockstar та Uber. Представники поліції кажуть, що їм допомагав Національний підрозділ боротьби з кіберзлочинністю Великобританії (NCCU). Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

За даними джерел колишнього репортера Reuters Метью Кіса, підліток підозрюється у приналежності до хакерської групи Lapsus $. Для організації своєї роботи Lapsus$ використовує месенджер Telegram, до якого проникли NCCU та інші правоохоронні органи й тепер відстежують діяльність групи. Кіс також говорить про втручання ФБР.

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Оскільки ймовірний хакер — неповнолітній, офіційні особи можуть не розкривати його ім’я доти, доки не отримають юридичного дозволу. Лондонська поліція та ФБР, швидше за все, опублікують додаткову інформацію протягом найближчих кількох днів.

Джерело: techspot


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