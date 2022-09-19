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Масштабний витік про GTA 6 став кошмаром для Rockstar — відповідальний за нього 18-річний зломщик Uber

Масштабний витік про GTA 6 став кошмаром для Rockstar — відповідальний за нього 18-річний зломщик Uber

У мережу просочилася велика кількість матеріалів, пов’язаних з грою Grand Theft Auto VI від Rockstar Games. На форумі GTAForums з’явилася публікація з Zip-файлом та текстом такого змісту:

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«Ось 90 зображень/кліпів з GTA 6. Можливо, я скоро зможу злити більше даних, вихідний код GTA 5 й 6 та ресурси, тестову збірку GTA 6».

Файл мав об’єм 3 ГБ і, ймовірно, пов’язаний з недавнім зламом Uber.

Цей витік підтверджує деякі попередні чутки та відомості про GTA 6. Зокрема, в деяких кліпах був показаний жіночий ігровий персонаж. Журналіст Bloomberg Джейсон Шрайєр підтвердив реальність витоку через джерела у Rockstar Games.

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Відео з витоку розійшлися на YouTube, Twitter, Reddit та багатьох ігрових форумах в інтернеті. В одному відео, розміщеному на YouTube, можна побачити, як грабельний жіночий персонаж, на ім’я Люсія грабує ресторан і бере заручників. Все ще є велика кількість тексту-заповнювача, що показує, що це незавершений матеріал.

Інше відео показує ігрового персонажа у поїзді Vice City Metro. Це підтверджує чутки про те, що дія гри відбувається у вигаданій версії Маямі, яка дуже схожа на GTA: Vice City 2002 року. Окремий ролик включає розмову біля басейну, який схожий на розмови NPC в Red Dead Redemption 2 від Rockstar.

Незрозуміло, наскільки старі ці матеріали. Схоже, деякі з них працюють на відеокартах RTX 3060 Ti й RTX 3080, тому збірка для розробки не може бути старшою за два роки. В інших кліпах показані нові взаємодії з неігровими персонажами, оновлений інтерфейс користувача й анімація, а також власні внутрішні інструменти настроювання Rockstar для GTA 6 на PlayStation.

Компанія Take-Two почала подавати запити на видалення відео з витоку GTA 6, розміщених на YouTube. Для багатьох відео тепер демонструється повідомлення про їхнє видалення через порушення авторських прав.

Игра Grand Theft Auto 6 находится в разработке с 2014 года и будет иметь большую карту

Джерело: The Verge


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