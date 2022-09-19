Масштабний витік про GTA 6 став кошмаром для Rockstar — відповідальний за нього 18-річний зломщик Uber

У мережу просочилася велика кількість матеріалів, пов’язаних з грою Grand Theft Auto VI від Rockstar Games. На форумі GTAForums з’явилася публікація з Zip-файлом та текстом такого змісту:

«Ось 90 зображень/кліпів з GTA 6. Можливо, я скоро зможу злити більше даних, вихідний код GTA 5 й 6 та ресурси, тестову збірку GTA 6».

Файл мав об’єм 3 ГБ і, ймовірно, пов’язаний з недавнім зламом Uber.

Цей витік підтверджує деякі попередні чутки та відомості про GTA 6. Зокрема, в деяких кліпах був показаний жіночий ігровий персонаж. Журналіст Bloomberg Джейсон Шрайєр підтвердив реальність витоку через джерела у Rockstar Games.

Not that there was much doubt, but I’ve confirmed with Rockstar sources that this weekend’s massive Grand Theft Auto VI leak is indeed real. The footage is early and unfinished, of course. This is one of the biggest leaks in video game history and a nightmare for Rockstar Games — Jason Schreier (@jasonschreier) September 18, 2022

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Відео з витоку розійшлися на YouTube, Twitter, Reddit та багатьох ігрових форумах в інтернеті. В одному відео, розміщеному на YouTube, можна побачити, як грабельний жіночий персонаж, на ім’я Люсія грабує ресторан і бере заручників. Все ще є велика кількість тексту-заповнювача, що показує, що це незавершений матеріал.

GTA 6 Strip club going crazy pic.twitter.com/Vd0VX3hxkG — Jinx (@Jinxintel) September 18, 2022

Інше відео показує ігрового персонажа у поїзді Vice City Metro. Це підтверджує чутки про те, що дія гри відбувається у вигаданій версії Маямі, яка дуже схожа на GTA: Vice City 2002 року. Окремий ролик включає розмову біля басейну, який схожий на розмови NPC в Red Dead Redemption 2 від Rockstar.

Незрозуміло, наскільки старі ці матеріали. Схоже, деякі з них працюють на відеокартах RTX 3060 Ti й RTX 3080, тому збірка для розробки не може бути старшою за два роки. В інших кліпах показані нові взаємодії з неігровими персонажами, оновлений інтерфейс користувача й анімація, а також власні внутрішні інструменти настроювання Rockstar для GTA 6 на PlayStation.

Компанія Take-Two почала подавати запити на видалення відео з витоку GTA 6, розміщених на YouTube. Для багатьох відео тепер демонструється повідомлення про їхнє видалення через порушення авторських прав.

Джерело: The Verge