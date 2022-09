Масштабний витік про GTA 6 став кошмаром для Rockstar — відповідальний за нього 18-річний зломщик Uber

У мережу просочилася велика кількість матеріалів, пов’язаних з грою Grand Theft Auto VI від Rockstar Games. На форумі GTAForums з’явилася публікація з Zip-файлом та текстом такого змісту:

Файл мав об’єм 3 ГБ і, ймовірно, пов’язаний з недавнім зламом Uber.

Цей витік підтверджує деякі попередні чутки та відомості про GTA 6. Зокрема, в деяких кліпах був показаний жіночий ігровий персонаж. Журналіст Bloomberg Джейсон Шрайєр підтвердив реальність витоку через джерела у Rockstar Games.

Not that there was much doubt, but I’ve confirmed with Rockstar sources that this weekend’s massive Grand Theft Auto VI leak is indeed real. The footage is early and unfinished, of course. This is one of the biggest leaks in video game history and a nightmare for Rockstar Games

— Jason Schreier (@jasonschreier) September 18, 2022