«Помста за Київ та Київстар»: UNITED24, фонд «Повернись живим» та monobank влаштували збір на 5000 дронів-камікадзе для ЗСУ

Вчорашня хакерська атака на мережу оператора «Київстар» ─ це результат діяльності російської псевдохакерської групи «Солнцепек». Саме вона взяла на себе відповідальність за атаку. Як зазначають в СБУ, фактично це хакерський підрозділ головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру).

Російські злочинці заявили, що вони знищили 10 тис. комп’ютерів, понад 4 тис. серверів та всі системи хмарного зберігання даних та резервного копіювання. Основною причиною свого злочину вони назвали той факт, що «Київстар» забезпечує зв’язком ЗСУ, державні органи та силові структури України.

Попри вихваляння російських злочинців, фахівці «Київстару», СБУ та інших державних органів спільними зусиллями відновлюють роботу мережі.

Разом з тим, платформа UNITED24, фонд «Повернись живим» та monobank започаткували збір «Помста за Київ та Київстар» ─ операція «Єдність-2. Новорічний салют». Спільними зусиллями планується придбати 5 тис. FPV-дронів, для чого треба зібрати 220 млн грн. За ці кошти буде замовлено 3000 дронів з нічним баченням, 2000 дронів з денним баченням та боєкомплекти до кожного з них.

Збір триватиме до 22:00 15 грудня. Серед тих, хто задонатить на помсту, будуть розігрувати різноманітні призи. Першу партію дронів планується відправити на фронт 10 січня або навіть раніше, щоб влаштувати окупантам пекельний салют.