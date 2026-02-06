tradfi
Понад 700 геймерів обміняли свою кров на безплатну копію Vampires: Bloodlord Rising

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Vampires: Bloodlord Rising

Понад 700 геймерів з усього світу здали кров, щоб отримати безплатну копію Vampires: Bloodlord Rising перед виходом гри в ранньому доступі 30 січня.


Видавець Toplitz Productions та студія Mehuman Games запустили благодійну кампанію Blood4Bloodlord, завдяки якій вдалося врятувати близько 2000 життів. У донорській акції взяли участь гравці зі США, Німеччини, Бразилії, Франції, Польщі та інших країн. Всі, хто підтвердив донорство в період перед релізом, безплатно змогли зануритися у світ Vampires: Bloodlord Rising.

Це темна RPG з відкритим світом, в якій гравець прокидається як ослаблений Лорд Вампірів у проклятій землі Сангавії. Він змушений вести бої, займатися крафтом, керувати слугами та протистояти інквізиції, яка хоче знищити його рід.  Грати можна як наодинці, так і в кооперативі до 4-х учасників.

Окрему роль у грі відіграє замок. Його потрібно відбудовувати, розширювати й наповнювати кров’ю, щоб відкривати нові регіони та зони, оповиті туманом. Поступово головний герой повертає свою силу та нарощує владу. Гра створена на рушії Unreal Engine 5.


Наразі Vampires: Bloodlord Rising вже доступна на ПК у ранньому доступі на Steam, GOG і Epic Games Store. На різних платформах вона коштує близько ₴300.

Джерело: Cerebral Overload

