Попри рекордний $1 млрд доходу, Reality labs, ВР-підрозділ Meta втратив $4,6 млрд у цьому кварталі, а в 2023 році — понад $16 млрд

Reality Labs, підрозділ Meta, що займається AR, VR та метапростором, щойно завершив свій найкращий квартал, попри багатомільярдну серію збитків. Reality Labs отримала понад $1 млрд доходу в останньому кварталі 2023 року завдяки своїм гарнітурам Quest та смартокулярам Ray-Ban Meta.

Хоча подолання позначки в $1 млрд є новою віхою для метаверсійної групи компанії, очікується, що в осяжному майбутньому вона продовжуватиме зазнавати значних збитків. Reality Labs втратила $4,6 млрд у цьому кварталі, а у 2023 році — понад $16 млрд. Фінансовий директор Meta Сюзан Лі заявила, що ці збитки, як очікується, «значно зростатимуть з року в рік через наші постійні зусилля з розробки продуктів у сфері доповненої/віртуальної реальності та наші інвестиції для подальшого масштабування нашої екосистеми», передає Engadget.

Четвертий квартал, який охоплює сезон святкових покупок, як правило найкращий період для пристроїв віртуальної та доповненої реальності. Під час розмови з аналітиками Марк Цукерберг припустив, що смартокуляри компанії були особливо успішними, заявивши, що виробник Ray-Ban, компанія EssilorLuxottica, «планує зробити більше, ніж ми очікували, через високий попит». Він додав, що Quest 2 і Quest 3 «працюють добре», назвавши Quest 3 “найпопулярнішим пристроєм змішаної реальності”.

Якщо не брати до уваги Reality Labs, Meta мала сильний квартал, звітуючи про $40,1 млрд на кінець 2023 року, в результаті чого її загальний дохід за рік склав трохи менш як $135 млрд. Користувацька база Facebook також зросла до 2,1 мільярда щоденних активних користувачів (DAU). Сюзан Лі заявила, що компанія «відходить» від публікації цього показника і більше не буде звітувати про щоденних або щомісячних активних користувачів Facebook або про «сімейних активних людей щомісяця».

Найновіший додаток Meta, Threads, все ще зростає. За словами Цукерберга, сервіс має 130 млн користувачів щомісяця, порівняно з менш як 100 млн минулої осені. Цукерберг також розповів про свої нещодавно озвучені амбіції щодо створення штучного загального інтелекту (AGI) в Meta, заявивши, що це буде темою майбутньої роботи над продуктами компанії.

Наступне покоління послуг вимагає створення повноцінного загального інтелекту. Зрозуміло, що нам знадобляться наші моделі, здатні міркувати, планувати, кодувати, запам’ятовувати і володіти багатьма іншими когнітивними здібностями, щоб надавати найкращі версії послуг, які ми собі уявляємо. — сказав Цукерберг.

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