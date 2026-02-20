tradfi
Портрет українського геймера у 2026 році: RTX 3060, 32 ГБ оперативної пам’яті та S.T.A.L.K.E.R. 2 у бібліотеці

Маргарита Юзяк

У 2026 році типовий український геймер сидіть за ПК з RTX 3060, 32 ГБ оперативної пам’яті, має PlayStation вдома та S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl у бібліотеці. Вперше українська мова увійшла в топ-15 Steam, а частка PS на ринку перевищила 85%.


ПК лишається головною платформою: орієнтовно 40-60% гравців. Грають на смартфонах 30-45%, але це переважно казуальні ігри. Аудиторія консолей менше, але дуже лояльна. При цьому ринок консолей зріс на 14%, але майже повністю контролюється PlayStation. Steam Deck зайняв другу позицію завдяки портативності, а Xbox просів через відсутність повноцінної локальної підтримки.

За даними Steam Hardware Survey, “золотим стандартом” ПК залишається конфігурація середнього рівня. Серед український геймерів RTX 3060 це найпопулярніша відеокарта, 6-8 ядерні процесори, і майже паритет між 16 ГБ і 32 ГБ ОЗП. Full HD ще домінує (53%), але Quad HD стабільно росте. Також Windows 11 вже користуються 70% користувачів.

У стрімінгу україномовний контент продовжує рости: 319,1 млн годин перегляду за 2025 рік. Здебільшого інтерес стосується кіберспорту. Counter-Strike 2 і Dota 2 формують ядро переглядів, особливо під час міжнародних турнірів з українськими командами.


Серед ігор українці найчастіше купують великі сюжетні пригоди або перевірені хіти. Наприклад, S.T.A.L.K.E.R. 2, EA SPORTS FC 26, Marvel’s Spider-Man 2 або Minecraft чи GTA 5. Паралельно мобільний геймінг залишається наймасовішим за охопленням, а стабільно популярні Geometry Dash та Subway Surfers.

Попри блекаути, 87% гравців не змінювали місце проживання — просто скоротили ігрові сесії та інвестували в автономне живлення. Швидкий інтернет і майже повна безготівковість (95% за даними НБУ) платежів залишають технічний фундамент стабільним.

Докладніше ознайомитися з портретом українського геймера та що і на чому грають українці можна в матеріалі на сайті Speka.

