Постачальник мережевої безпеки Barracuda Networks 8 місяців мимоволі поширював шкідливе ПЗ через вразливість власного

Критична вразливість у розповсюдженому поштовому програмному забезпеченні компанії Barracuda Networks використовувалася для встановлення шкідливих програм та крадіжки даних у мережах великих організацій. Вразливість, яку була виправлено ​​10 днів тому, експлуатувалася з жовтня минулого року. Іронія в тому, що компанія постачає обладнання та софт для мережевої безпеки.

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30 травня Barracuda повідомила клієнтів про вразливість та продовжує пошук можливих постраждалих. Компанія надала їм порядок дій, що нейтралізують виявлене шкідливе ПЗ.

Вразливість CVE-2023-2868 представляє можливість віддаленого впровадження команд, що виникає через неповну перевірку введення наданих користувачем файлів в архівах TAR, що містять кілька файлів. Коли імена файлів мають певний формат, зловмисник може виконувати системні команди за допомогою оператора QX – функції мови програмування Perl, яка обробляє лапки. Вразливість є у версіях шлюзу безпеки електронної пошти Barracuda з 5.1.3.001 по 9.2.0.006.

Шкідливе ПЗ, що розповсюджується через вразливість, виявлене на сьогодні, включає пакети Saltwater, Seaside і Seaspy. Програмні модулі мали можливість завантажувати та видаляти файли, виконувати команди, забезпечувати проксі та тунелювання. «Чарівний пакет», що використовується для віддаленої активації ПЗ, був непомітним для засобів контролю безпеки.

Джерело: Ars Technica