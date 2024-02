Повна версія Death From Above вийшла в Steam. Це аркадний симулятор бойового дрона під час російсько-української війни

Death From Above, аркадний симулятор бойового дрона, розроблений Rockodile та виданий Lesser Evil, вийшов на платформі Steam. Сюжет Death From Above розгортається під час російсько-української війни. Грати треба за оператора дрона ЗСУ, що діє глибоко в тилу супротивника. Ви спостерігаєте за полем бою і винищуєте окупантів та їхню техніку, борючись за свободу нашої країни.

Гра фінансувалася завдяки кампанії на Kickstarter та вийшла у дочасному доступі в травні 2023 року. Відтоді Death From Above отримала 96% позитивних відгуків на Steam. Повна версія гри містить ряд покращень, включно з новими місіями та повноцінною кампанією, а також приховані великодки та купу сатири.

Lesser Evil прагне створювати ігри, що вирішують проблеми в реальному світі. Death From Above, випущена напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення російської армії в Україну, також виконує цю місію. Щонайменше 30% від прибутку від гри Lesser Evil передадуть українським благодійним організаціям.

Пряма мова Гендріка Лессера, СЕО Lesser Evil:

Протягом двох років росіяни щодня коять злочини, і світу треба нагадати: ми не можемо дати путіну та його посіпакам перемогти. Парламенти країн світу почали вагатися щодо фінансової та матеріальної допомоги українцям – тож тим важливіше зараз підтримувати Україну в будь-який можливий спосіб, в тому числі й у віртуальному просторі. Ми не лишимося осторонь і не будемо просто спостерігати, як виборену свободу винищує тоталітаризм. Україна має бути вільною.

Поки гра перебувала в дочасному доступі, Lesser Evil та Rockodile вже переказали українським благодійним організаціям «Повернись живим» та «Армія дронів» понад 10 тисяч євро. Щойно вони компенсують витрати на розробку та випуск гри, доля пожертв зросте до 70%.

Death From Above була створена у співпраці з українською спільнотою. Так, до роботи над грою долучилися українські розробники Octobear Knight Games. Щоб зробити гру максимально автентичною, Lesser Evil та Rockodile співпрацювали з українськими виробниками військового ПЗ, як-от «Аеророзвідка» та «ГІС Арта». Українські виконавці Surface Tension, Odarka Zyrko та Go_A долучилися до створення саундтреку, а український рок-гурт «Антитіла» записав спеціально для гри пісню «Мій сокіл». Дуже допитливі гравці можуть навіть натрапити на виступ гурту у грі.

Також Death From Above є першою в історії грою на Steam, у якої наявна локалізація кримськотатарською мовою. До роботи над перекладом долучилися представники киримли.

Окрім Steam, Death From Above доступна на GoG та Epic Games Store.

