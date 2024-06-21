Пожежники врятували дитину з Tesla — акумулятор «сів» і двері не відчинялися

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Пожежники міста Скоттсдейл, штат Аризона, США врятували малюка із зачиненої Tesla після того, як в автомобіля розрядився акумулятор. Рене Санчес розповіла Arizona’s On Your Side, що планувала відвезти свою 20-місячну онуку до зоопарку Фенікса, коли стався інцидент. Акумулятор електромобіля розрядився після того, як вона зачинила двері за своєю онукою та обійшла машину, щоб сісти на переднє сидіння.

«Я не могла увійти. Мій телефонний ключ не відчиняв двері. Моя карта-ключ не відкривала», — каже Санчес.

Зрештою вона зателефонувала операторам 911, які направили на місце інциденту пожежників Скоттсдейла. Після прибуття пожежники розповіли Санчес, що їм часто бувало важко потрапити всередину зачинених Tesla. Зрештою вони розбили сокирою скло та врятували дитину.

Численні власники Tesla опинялися у небезпечних ситуаціях, зокрема у пастці всередині своїх електромобілів після того, як вони втрачали електроенергію. Є кілька способів відкрити двері, коли автомобіль повністю знеструмлений, але багато власників Tesla не знають про ці функції безпеки. Однією з ключових функцій безпеки є важіль розблокування на дверях як водія, так і пасажира, який вручну відчиняє двері. Щоправда, ця опція навряд доступна коли вам 20 місяців.

У квітні тіктокерка застрягла у своїй Tesla на 40 хвилин під час оновлення програмного забезпечення, коли вона стояла на сонці. Вона сказала, що температура в машині підскочила до 46°C, поки ПЗ оновлювалося. Нагадуємо, що залишати дітей або тварин зачиненими у машині під час літньої спеки смертельно небезпечно.

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