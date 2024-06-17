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За даними відділу поліції Фуллертона, електромобіль Tesla в режимі «автономного управління» врізався в припарковану поліцейську машину. Під час аварії ніхто не постраждав. Проте на відео з бодікамери поліцейського видно, як він змушений відбігти убік, щоб уникнути удару.

Згідно із заявою поліції, офіцер у кадрі регулював рух у Фуллертоні, Каліфорнія, на перехресті авеню В. Оранджторп і Кортні авеню після смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю мотоцикліста. В повідомленні зазначається, у поліцейської машини, яка блокувала рух, були увімкнені проблискові ліхтарі, а на дорозі було розміщено кілька попереджувальних сигналів. Лише “завдяки швидкій реакції поліцейського” вдалося уникнути нової катастрофи, оскільки Tesla в режимі «автономного управління» навіть не намагалася гальмувати. Поліцейський вчасно помітив синій автомобіль, що наближається до нього, та встиг відбігти до узбіччя.

Ім’я людини, яка перебувала за кермом Tesla, не називається. За словами поліції, водій зізнався, що розмовляв через мобільний телефон під час аварії. Місцева телевізійна станція транслювала кадри наслідків, на яких видно розбиті Tesla та поліцейську машину.

Нещодавно назву функції автономного управління Tesla Full Self-Driving (FSD) було змінено на Full Self-Driving (Supervised). Слово “Supervised” повинно дати водіям зрозуміти, що використовувати цю функцію треба “під наглядом”, не покладаючись виключно на технології.

Tesla не прокоментувала цей інцидент.

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Джерело: gizmodo

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