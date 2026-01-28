Новини Пристрої 28.01.2026 comment views icon

Представлений Samsung Galaxy A07 5G: 120 Гц і 6000 мА•год за $140

Вадим Карпусь

Samsung Galaxy A07 5G

Samsung представила новий смартфон Galaxy A07 5G. Це представник доступної A-серії, в якому виробник робить ставку на автономність і тривалу програмну підтримку.


Характеристики Samsung Galaxy A07 5G

Новий смартфон Samsung Galaxy A07 5G отримав 6,7-дюймовий PLS LCD-дисплей з роздільною HD+ (1600×720 пікселів), частотою оновлення 120 Гц та типовою яскравістю 650 ніт. Панель підтримує яскравість 800 ніт у режимі HBM.

Апарат побудований на 6-нм процесорі MediaTek Dimensity 6300 (як в Moto G 2025), який забезпечує підтримку мереж п’ятого покоління. Пристрій постачається з 4 ГБ оперативної пам’яті та вбудованим накопичувачем місткістю до 128 ГБ. Для користувачів, яким цього замало, Samsung передбачила слот для карт microSD, що дозволяє розширити сховище без відмови від SIM-карт.

Основна камера складається з двох модулів: 50 Мп головний сенсор та 2 Мп датчик глибини. Для селфі та відеодзвінків використовується 8 Мп фронтальна камера, розміщена у краплеподібному вирізі у верхній частині екрана.


Однією з ключових особливостей Samsung Galaxy A07 5G стала батарея місткістю 6 000 мА·год, яка помітно більша, ніж у попередника. На старті продажів смартфон працює під керуванням One UI 8.0 на базі Android 16. Samsung обіцяє шість років оновлень Android і шість років патчів безпеки, що вирізняє модель серед конкурентів у цьому ціновому діапазоні.

Серед інших характеристик — сканер відбитків пальців на бічній грані, 3,5-мм аудіороз’єм, двохдіапазонний Wi-Fi, Bluetooth 5.3 та порт USB Type-C. Корпус має захист від пилу й бризок за стандартом IP54, товщину 8,2 мм і вагу 199 г.

Ціна

Новий Samsung Galaxy A07 5G вже надійшов у продаж у Філіппінах у кольорах Black та Light Violet. Версія з 4/64 ГБ пам’яті коштує $140, а модифікація 4/128 ГБ — $170.

Джерело: gsmarena

