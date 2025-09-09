banner
Новини Технології 09.09.2025 comment views icon

OpenAI йде в кіно: створений ШІ анімаційний фільм Critterz представлять в Каннах

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

OpenAI йде в кіно: створений ШІ анімаційний фільм Critterz представлять в Каннах
Технологію OpenAI використають у повнометражному анімаційному фільмі

OpenAI активно розширює напрями своєї діяльності й прагне використовувати власні технології для масштабного поширення продуктів і сервісів. Зараз компанія привернула увагу завдяки сміливому експерименту в індустрії розваг — повнометражному анімаційному фільму, створеному за допомогою ШІ. Стрічка має назву Critterz, і OpenAI планує змінити погляд продюсерів Голлівуду на кіновиробництво.

Фільм Critterz створюють на основі ідеї, що народилася всередині OpenAI. Для проєкту залучили інструменти GPT-5 і DALL-E, а керує процесом креативний спеціаліст компанії Чад Нельсон. Він почав розробляти персонажів ще три роки тому, плануючи короткометражку з візуальними матеріалами, згенерованими у DALL-E. Виробництвом займаються Vertigo Films у Лондоні та Native Foreign у Лос-Анджелесі. Native Foreign вже експериментувала з використанням ШІ у відеопродакшені. Вона створила короткометражний псевдо-документальний фільм у стилі “Планета Земля”, теж під назвою Critterz, використавши візуалізацію з DALL-E.

Прем’єра запланована на Каннському кінофестивалі, після чого фільм вийде у широкий прокат у 2026 році. За даними Wall Street Journal, Critterz стане першим проєктом компанії такого масштабу за межами традиційної для себе діяльності. Вирізняє його не лише застосування технологій ШІ, а й бюджет, який не перевищує $30 млн, та швидкі строки — дев’ять місяців замість кількох років, як це буває у традиційному виробництві анімаційних фільмів. Отже, створення фільму за допомогою ШІ відбувається у кілька разів дешевше й швидше, ніж стандартний голлівудський формат.

Якщо OpenAI вдасться вкластися у визначений час і кошторис, це стане доказом ефективності ШІ у сфері розваг. Водночас компанія наголошує, що повністю відмовлятися від людського фактору не планує. Голос персонажам надали живі актори, а художники створюватимуть ескізи середовища та персонажів. Такі ескізи подають у систему, яка комбінує генеративні інструменти OpenAI для створення повних сцен. Сценарій написали автори, відомі за “Пригоди Паддінгтона в Перу“.

Critterz задумано як експеримент із поєднання оригінальності й технологій, що має зняти ризики порушення авторських прав. Проєкт виглядає амбітним, адже потенційно може вплинути на майбутнє кіновиробництва. Проте успіх залежатиме від реакції глядачів і самої індустрії.

Суперечки про роль ШІ у творчості точаться вже не перший рік. Дехто побоюється, що алгоритми можуть витіснити людську креативність. У випадку Critterz усе вирішить баланс: фільм може або довести, що ШІ здатен посилити талант митців та пришвидшити процес, або підсилити побоювання щодо втрати унікальності творчої праці.

Джерело: wccftech, engadget

Популярні новини

arrow left
arrow right
ШІ Google Gemini навчився писати комікси та дитячі книжки
Новий ШІ-агент ChatGPT довів, що він «не робот» — система CloudFlare довірилась йому без CAPTCHA
Google повертає офлайн-співбесіди для IT-фахівців через шахрайство з ШІ "поза кадром"
Гендиректорка X Лінда Яккаріно пішла у відставку після антисемітського демаршу Grok
Microsoft закупила екскрементів на $1,7 млрд, щоб закопати в землю — це пов'язано з ШІ
Скільки заробляють фахівці ШІ у Microsoft? У мережу потрапила таблиця
Життя у часи ШІ: літня пара проїхала 300 км Малайзією, щоб побачити споруду, якої не існує
Зустрічайте, GPT-5: OpenAI запустила "найсучаснішу в світі" модель ШІ — безплатно для всіх користувачів
ШІ навчився писати шкідливий код, що обходить Microsoft Defender: тривожний сигнал для кібербезпеки
Очікувано: з’явилася група захисту прав штучного інтелекту, яка складається з людей та ШІ
ШІ трощить меблі: власник житла Airbnb намагався стягнути £12 000 з жінки-науковиці за фейковий розгром
Google надала ШІ Gemini повний доступ до програм Android — без згоди користувачів
OpenAI теж хоче залізти в голову: Сем Альтман планує конкурента Neuralink
Обережно із запитами: Google читає ваші розмови з ChatGPT і показує мільйонам людей
"ШІ сам по собі зникне": засновник розробки ШІ в Google застерігає від розбудови кар'єри в галузі
Grok наш слон: ШІ-чатбот xAI потужно громить росіян правдою про їхнє вторгнення в Україну
GPT-o3 зіграла в шахи з Grok: хто виграв?
Google Photos отримує голосове редагування: просто розкажіть, яке фото ви хочете
Google дарує рік ШІ-сервісу AI Pro вартістю $200 на Pixel 9 та запускає Gemini на Wear OS
Ти був мені "другом", а став "офісним клерком": користувачі в розпачі від GPT-5
Пошук Google AI Mode стає розумнішим — підтримка PDF, зображень та відео на підході
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати