OpenAI йде в кіно: створений ШІ анімаційний фільм Critterz представлять в Каннах

Технологію OpenAI використають у повнометражному анімаційному фільмі

OpenAI активно розширює напрями своєї діяльності й прагне використовувати власні технології для масштабного поширення продуктів і сервісів. Зараз компанія привернула увагу завдяки сміливому експерименту в індустрії розваг — повнометражному анімаційному фільму, створеному за допомогою ШІ. Стрічка має назву Critterz, і OpenAI планує змінити погляд продюсерів Голлівуду на кіновиробництво.

Фільм Critterz створюють на основі ідеї, що народилася всередині OpenAI. Для проєкту залучили інструменти GPT-5 і DALL-E, а керує процесом креативний спеціаліст компанії Чад Нельсон. Він почав розробляти персонажів ще три роки тому, плануючи короткометражку з візуальними матеріалами, згенерованими у DALL-E. Виробництвом займаються Vertigo Films у Лондоні та Native Foreign у Лос-Анджелесі. Native Foreign вже експериментувала з використанням ШІ у відеопродакшені. Вона створила короткометражний псевдо-документальний фільм у стилі “Планета Земля”, теж під назвою Critterz, використавши візуалізацію з DALL-E.

Прем’єра запланована на Каннському кінофестивалі, після чого фільм вийде у широкий прокат у 2026 році. За даними Wall Street Journal, Critterz стане першим проєктом компанії такого масштабу за межами традиційної для себе діяльності. Вирізняє його не лише застосування технологій ШІ, а й бюджет, який не перевищує $30 млн, та швидкі строки — дев’ять місяців замість кількох років, як це буває у традиційному виробництві анімаційних фільмів. Отже, створення фільму за допомогою ШІ відбувається у кілька разів дешевше й швидше, ніж стандартний голлівудський формат.

Якщо OpenAI вдасться вкластися у визначений час і кошторис, це стане доказом ефективності ШІ у сфері розваг. Водночас компанія наголошує, що повністю відмовлятися від людського фактору не планує. Голос персонажам надали живі актори, а художники створюватимуть ескізи середовища та персонажів. Такі ескізи подають у систему, яка комбінує генеративні інструменти OpenAI для створення повних сцен. Сценарій написали автори, відомі за “Пригоди Паддінгтона в Перу“.

Critterz задумано як експеримент із поєднання оригінальності й технологій, що має зняти ризики порушення авторських прав. Проєкт виглядає амбітним, адже потенційно може вплинути на майбутнє кіновиробництва. Проте успіх залежатиме від реакції глядачів і самої індустрії.

Суперечки про роль ШІ у творчості точаться вже не перший рік. Дехто побоюється, що алгоритми можуть витіснити людську креативність. У випадку Critterz усе вирішить баланс: фільм може або довести, що ШІ здатен посилити талант митців та пришвидшити процес, або підсилити побоювання щодо втрати унікальності творчої праці.

