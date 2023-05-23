Скандальний серіал «‎Ідол» зі сценами мастурбації Лілі-Роуз Депп та акторським дебютом The Weeknd зустріли оваціями в Каннах

Новий драматичний серіал від творця «‎Ейфорії» Сема Левінсона дебютував на Каннському кінофестивалі в понеділок, продемонструвавши глядачам «‎ціну слави» та дуже багато відвертих сцен.

Курс BLOCKCHAIN DEVELOPER Опануєте технології роботи перспективного напрямку блокчейну, отримаєте навички розробки на мовах JavaScript і Solidity. Дізнатись про програму навчання

Оригінальний серіал HBO показує історію краху суперзірки, подібну до тої, що пережила Брітні Спірс, та став першим телевізійним шоу, яке показали в Каннах. Вже у перших двох епізодах глядачі побачили чимало відвертих сцен, включно з порнографічними фото головної героїні та моментом, коли вона пестить себе кубиками льоду. Усі інші кадри стосувалися взаємодії попзірки з оточенням – «‎підлими голлівудськими підлабузниками» та «‎власниками клубів, які дурять артистів».

Молода попзірка Джоселін (Лілі-Роуз Депп), яка перебуває у нестабільному психічному стані, намагається сховатися від кровожерливих колег, які відчайдушно прагнуть отримати новий альбом і розпочати тур, та знаходить підтримку у власника одного з нічних клубів Лос-Анджелеса, лідера сучасного культу Тедроса (The Weeknd). Однак той невдовзі виявляє набагато більші амбіції щодо її кар’єри та прибутку.

Окрім Ейбела Тесфає (справжнє ім’я The Weeknd, якого нещодавно визнали найпопулярнішим артистом світу) та Депп, до акторського складу увійшли Джейн Адамс, Генк Азарія, Елай Рот, Сюзанна Сон, Трой Сіван, Ден Леві, Рейчел Сеннотт та інші.

Сценарист серіалу — Джо Епштейн, а до команди виконавчих продюсерів на чолі з Левінсоном приєдналися сам Тесфає, Ешлі Левінсон, Кевін Турен, Аарон Л. Гілберт, менеджер The Weeknd Вассім Слейбі та креативний директор Ла Мар Тейлор. Мері Лоуз, яка брала участь у створенні серіалу «Спадкоємці» — співавторка та співпродюсерка шоу.

Подібно до «‎Ейфорії» Левінсона, виробництво «‎Ідола» супроводжувалося повідомленнями про негаразди на знімальному майданчику, погану робочу атмосферу та проблеми з бюджетом. Шоу розпочали знімати ще у листопаді 2021 року, однак згодом воно зазнало «творчого перегляду». Тесфає висловлював невдоволення, що стрічка показує проблему з «жіночої точки зору», а режисерка серіалу Емі Займетц пішла з команди, відзнявши на той час 80% матеріалу.

Курс ADOBE PREMIERE З НУЛЯ Навчіться робити вражаючі відео за допомогою найпопулярнішої програми монтажу - Adobe Premiere! Дізнатися про програму

Саме Депп в інтерв’ю захищала Сема Левінсона від звинувачень, зазначивши, що він був «‎найкращим режисером, з яким вона коли-небудь працювала».

Серіал «‎Ідол» вийде 4 червня на «‎новому» стримінгу Max.