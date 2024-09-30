Бунт проти Голлівуду: Адам Драйвер розповів, чому «Мегалополіс» йому сподобався більше, ніж «Зоряні війни»

Адам Драйвер, відомий за роллю Кайло Рена у сучасній трилогії «Зоряних війн» Адам Драйвер зіграв роль Кайло Рена у трилогії сиквелів «Зоряних війн»: «Пробудження Сили» (2015), «Останні джедаї» (2017) та «Скайвокер. Сходження» (2019). Ці фільми стали одними з найбільш касових у його кар'єрі та принесли актору світову популярність., поділився враженнями від знімань у новому науково-фантастичному фільмі «Мегалополіс». Актор розповів, що цей досвід значно відрізнявся від роботи над високобюджетними блокбастерами.

«Оскільки Коппола сам фінансував “Мегалополіс”, ми відчували негайність у прийнятті рішень», — зазначив Драйвер в інтерв’ю DiscussingFilms.

За його словами, на знімальному майданчику не було продюсерів, які б намагалися вплинути на бачення режисера.

Adam Driver tells us the difference between filming blockbusters like The Sequel Trilogy and ‘MEGALOPOLIS’: “There was no producers in the way, there was no one standing over Francis’ shoulder trying to nudge him… it was one of the best shooting experiences I’ve ever had” pic.twitter.com/oawKYkbOux — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 29, 2024

Драйвер підкреслив, що безпосереднє спілкування з Копполою зробило процес знімань одним із найкращих у його кар’єрі. Актор додав, що стиль роботи Копполи створював відчуття «бунту» проти голлівудської системи, що, на його думку, глядачі відчують під час перегляду фільму.

На противагу цьому, робота над трилогією «Зоряні війни» вимагала узгодження багатьох аспектів через велику кількість залучених студій і зміну режисерів. Часті й несподівані зміни сюжетних ліній могли дратувати акторів, які мусили дотримуватися контракту до кінця проєкту.

Онлайн курс UI/UX Design Pro від Hillel IT School. Навчіться проєктувати інтерфейси з урахуванням поведінки користувачів, розв'язувати їх проблеми через Customer Journey Mapping, створювати дизайн-системи і проводити дослідження юзабіліті, включаючи проєктування мобільних додатків для Android та iOS і розробку UX/UI на основі даних! Дізнатися більше

«Мегалополіс», навпаки, був повністю під контролем Копполи, який виступив режисером, сценаристом та продюсером фільму. Проте відсутність зовнішнього нагляду не завжди працює на користь проєкту — фільм зіткнувся з кількома суперечностями ще до прем’єри.

«Мегалополіс» вже показують в кінотеатрах. Але у США дебютний вікенд фільму виявився невдалим. За інформацією Variety, фільм зібрав лише $4 млн при бюджеті $120 млн.

Джерело: Dexerto