Бунт проти Голлівуду: Адам Драйвер розповів, чому «Мегалополіс» йому сподобався більше, ніж «Зоряні війни»

Адам Драйвер, відомий за роллю Кайло Рена у сучасній трилогії «Зоряних війн» Адам Драйвер зіграв роль Кайло Рена у трилогії сиквелів «Зоряних війн»: «Пробудження Сили» (2015), «Останні джедаї» (2017) та «Скайвокер. Сходження» (2019). Ці фільми стали одними з найбільш касових у його кар'єрі та принесли актору світову популярність., поділився враженнями від знімань у новому науково-фантастичному фільмі «Мегалополіс». Актор розповів, що цей досвід значно відрізнявся від роботи над високобюджетними блокбастерами.

За його словами, на знімальному майданчику не було продюсерів, які б намагалися вплинути на бачення режисера.

Adam Driver tells us the difference between filming blockbusters like The Sequel Trilogy and ‘MEGALOPOLIS’:

“There was no producers in the way, there was no one standing over Francis’ shoulder trying to nudge him… it was one of the best shooting experiences I’ve ever had” pic.twitter.com/oawKYkbOux

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 29, 2024