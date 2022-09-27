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«‎ПриватБанк»: більше мільйона клієнтів «Приват24» скористалися послугою розпізнавання по голосу за неповні п’ять місяців

«‎ПриватБанк»: більше мільйона клієнтів «Приват24» скористалися послугою розпізнавання по голосу за неповні п’ять місяців

На початку травня «‎ПриватБанк» запустив технологію голосової біометрії для безпечного та швидкого обслуговування за телефоном клієнтської підтримки 3700. І ось зараз майже через п’ять місяців банк поділився першою статистикою — більше мільйона клієнтів вже зробили «голосові зліпки».

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За даними офіційного сайту, послугами «‎ПриватБанку» наразі користуються майже 18 мільйонів українців, а клієнтів інтернет-банкінгом «Приват24» нині 13,5 мільйона. Тобто, близько 7,5% зробили «голосові зліпки» — спочатку банк розраховував, що до кінця року на систему голосової ідентифікації перейдуть понад 80% клієнтів, які зазвичай користуються послугами банку за телефоном.

Сервіс голосової біометрії значно спрощує обслуговування за телефоном — не потрібно пам’ятати дані документів, номери карток, відповідати на запитання безпеки та надавати інші дані для підтвердження особи. Голосова біометрія — одна з форм біометричної аутентифікації, що дозволяє ідентифікувати особу людини за сукупністю унікальних характеристик голосу (так званих зліпків голосу, подібно до відбитків пальців).

«‎ПриватБанк»: більше мільйона клієнтів «Приват24» скористалися послугою розпізнавання по голосу за неповні п'ять місяців

Сама послуга надається безоплатно. Щоб скористатися нею, треба через вебверсію «Приват24» створити індивідуальний «голосовий зліпок» — запис власного голосу. Надалі при кожному зверненні на гарячу лінію 3700 система має швидко розпізнавати клієнта — як на відео нижче:


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