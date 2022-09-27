«‎ПриватБанк»: більше мільйона клієнтів «Приват24» скористалися послугою розпізнавання по голосу за неповні п’ять місяців

На початку травня «‎ПриватБанк» запустив технологію голосової біометрії для безпечного та швидкого обслуговування за телефоном клієнтської підтримки 3700. І ось зараз майже через п’ять місяців банк поділився першою статистикою — більше мільйона клієнтів вже зробили «голосові зліпки».

За даними офіційного сайту, послугами «‎ПриватБанку» наразі користуються майже 18 мільйонів українців, а клієнтів інтернет-банкінгом «Приват24» нині 13,5 мільйона. Тобто, близько 7,5% зробили «голосові зліпки» — спочатку банк розраховував, що до кінця року на систему голосової ідентифікації перейдуть понад 80% клієнтів, які зазвичай користуються послугами банку за телефоном.

Сервіс голосової біометрії значно спрощує обслуговування за телефоном — не потрібно пам’ятати дані документів, номери карток, відповідати на запитання безпеки та надавати інші дані для підтвердження особи. Голосова біометрія — одна з форм біометричної аутентифікації, що дозволяє ідентифікувати особу людини за сукупністю унікальних характеристик голосу (так званих зліпків голосу, подібно до відбитків пальців).

Сама послуга надається безоплатно. Щоб скористатися нею, треба через вебверсію «Приват24» створити індивідуальний «голосовий зліпок» — запис власного голосу. Надалі при кожному зверненні на гарячу лінію 3700 система має швидко розпізнавати клієнта — як на відео нижче: