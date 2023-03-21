Продажі Apple iPhone становлять 75% ринку преміальних смартфонів (у ціновому сегменті від $600) – Counterpoint

Хоча загальні глобальні продажі смартфонів у 2022 році впали на 12% у річному обчисленні через макроекономічні труднощі, глобальні продажі у преміумкласі (від $600), навпаки, зросли на 1%, що дозволило цьому ціновому сегменту забезпечити 55% загального доходу світового ринку смартфонів. Преміальний сегмент, який і раніше стабільно випереджав загальний ринок смартфонів, тепер захопив понад одну п’яту від обсягу світового продажу. На пристрої з iOS припадає три чверті всіх продажів смартфонів на преміальному ринку.

Попри жорсткі ринкові умови 2022 року, відносно заможні споживачі виявилися менш сприйнятливими до макроекономічних труднощів. Крім того, у міру того, як смартфони стають все більш важливими у житті, багато хто виявився готовим витрачати більше на пристрої та користуватися ними довше. Завдяки сукупності причин ціновий сегмент від $1000 також став найшвидшим за зростанням (38% за рік).

Продаж топових Apple iPhone виріс на 6% у річному обчисленні, їхня частка збільшилася до трьох чвертей від загального обсягу продажів преміумсегмента. Частка Apple могла бути ще більшою, якби не перебої з постачанням iPhone 14 Pro та Pro Max у 2022 році. Apple також виграла від спаду продажів Huawei у Китаї.

За Apple слідує компанія Samsung, продаж смартфонів якої у 2022 році знизився на 5%. Samsung втратила можливості на китайському ринку через слабку присутність у регіоні. Запуск серії Galaxy S22 у 2022 році також відбувся набагато пізніше, ніж запуск S21 у 2021 році. Однак зростання популярності складаних смартфонів зіграло на користь Samsung.

Google увійшов до числа провідних OEM-виробників, продаж зріс завдяки Pixel 6 Pro і Pixel 7 Pro. Продажі більшості китайських виробників знизилися, оскільки вони здійснюють значну частину продажу флагманів на внутрішньому ринку, де умови роботи у 2022 році були складними.

Зростання частки Apple також пов’язане з прив’язкою iOS до безлічі пристроїв та сервісів. Якщо власник iPhone користується Apple Watch або Mac, він, швидше за все, придбає новий iPhone. Через ставлення до бренду продажу Apple активніше зростають у країнах з економікою, що розвивається. Проте Android може чекати нова хвиля зростання у 2023 році, оскільки більшість виробників смартфонів випустять цього сезону складані пристрої.

Джерело: Сounterpoint