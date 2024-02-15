Новини Ігри 15.02.2024 о 17:43 comment views icon

Продажі Metro Exodus перевищили 10 млн копій — наступна гра у серії Metro від 4A Games все ще в розробці

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Вадим Карпусь

Автор новин

Гра Metro Exodus вийшла 14 лютого 2019 року. Отже, з того часу минуло вже 5 років, і до цього ювілею студія 4A Games поділилася деякою інформацією, яка зацікавить шанувальників серії.

За минулі 5 років гра Metro Exodus розійшлася тиражем у понад 10 млн копій. Про це йдеться у твіті Metro.

Також зазначається, що цього року шанувальники франшизи зможуть зануритися в пригоди пост апокаліптичним світом завдяки виходу гри Metro Awakening. Це приквел серії Metro, орієнтований на платформи віртуальної реальності. Щоправда, його розробкою займається нідерландська студія Vertigo Games, а не 4A Games.

Проте сама 4A Games не відмовляється від цієї серії і займається розробкою нового проєкт в ній. Він вийде, «коли буде готовий».

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