Проєкт Apple Project Titan обходиться в $1 млрд на рік, але годиться лише для демо-відео, а в реальній дорожній обстановці страждає від проблем – співробітники програми

Проєкт Apple Project Titan зі створення безпілотних автомобілів протягом усієї своєї 8-річної історії стикається з невдачами й змушений доводити керівництву свою перспективність. Так стверджують близько двох десятків людей, які працюють над програмою і добре обізнані про успіхи та невдачі проєкту.

Нагадаємо, ідея Apple полягає в тому, щоб створити самокерований автомобіль без керма та педалей, який зможе самостійно рухатися, не покладаюся на докладні тривимірні карти, і орієнтуватися в дорожній обстановці. У серпні 2021 року кілька прототипів самокерованих автомобілів Apple (модифіковані позашляховики Lexus) вирушили у поїздку завдовжки 40 миль (близько 64 км). Їх супроводжували дрони, щоб забезпечити знімання автомобілів у гарній місцевості. Відредаговане відео було призначене для показу керівництву Apple (у тому числі генеральному директору Тіму Куку), щоб продемонструвати, що справи у проєкті Apple Project Titan йдуть добре.

Відеодемонстрація мала певний успіх. У ній була показана здатність автомобілів рухатися, не потребуючи тривимірних дорожніх карт високої роздільної здатності. Але в більш наближеній до реальності обстановці у самокерованих автомобілів Apple, як і раніше, спостерігаються проблеми. Йдеться про наїзди на бордюри, недотримання смуги руху при перетині перехрестя та інші складнощі. А раніше цього року випробувальний автомобіль мало не збив бігуна, який переходив вулицю та мав переважне право руху.

Як стверджують люди, які працюють над проєктом, ці проблеми викликані «цілями, що постійно змінюються», зміною ключових співробітників і керівників. До того ж проєкт страждає від певного позерства. Зазначається, що інженери «витрачають дорогоцінний час на постановку демонстрацій» на відомих маршрутах (як у разі знімання відео для керівництва), доводячи, що технологія працює. Але проблема полягає в тому, що вона працює лише у певних місцях та маршрутах, а не повсюдно.

Також повідомляється, що вище керівництво компанії скептично ставиться до проєкту загалом, який витрачає понад мільярд доларів на рік на дослідження та розробки. Джерела повідомляють, що схильність Кука дистанціюватися від розробки продуктів та небажання відвідувати офіси Project Titan шкодять програмі, а небажання Кука зайнятися масовим виробництвом засмутило керівників проєкту. Повідомляється, що глава розробки програмного забезпечення Крейг Федерігі також скептично ставиться до проєкту.

Джерело: appleinsider