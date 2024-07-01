Програма під Linux з відкритим кодом від Джессі Лі під відповідною назвою Open and Shut, розміщена на GitHub, дозволяє вводити повідомлення азбукою Морзе за допомогою відкриття та закриття кришки ноутбука. Її робота була продемонстрована на ноутбуці Lenovo Thinkpad. Звісно, не кожен ноутбук витримає тривале введення у такий спосіб.

Важко уявити практичні випадки, коли подібне введення може знадобитися, хоча подальший розвиток може зробити програму більш універсальною. Цей метод напевно не можна назвати й прихованим введенням, хіба що в окремих випадках — рухи кришки ноутбука дуже помітні, та й сам він річ не маленька. Також навряд чи багато хто захоче зіткнутися з ризиком відламати екран ноутбука.

Раніше повідомлялося про модифікацію для передавання та приймання повідомлень азбукою Морзе на Raspberry Pi та мод Pi Zero W, який перетворює повідомлення Telegram на азбуку Морзе та блимання світлом. У наш час азбука Морзе все ще є досить цінною для програм, де інші електронні методи недоступні або можуть вийти з ладу, включаючи зв’язок на літаку/човні та у випадках порятунку.

Втім, програму з відкритим кодом можна використовувати для введення з клавіатури або іншими способами. Наразі вона є експериментом без жодної практичної мети.

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Джерело: Tom`s Hardware

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