Новини Україна 02.02.2026

Програміста з Хмельницького засудили на донат в 100 000 грн для ЗСУ за підробку документів на виїзд

Вадим Карпусь

Автор новин

Програміста з Хмельницького засудили на донат в 100 000 грн для ЗСУ за підробку документів на виїзд
Хмельницький міськрайонний суд поставив крапку у справі провідного програміста компанії “Екзедепт”, який під час воєнного стану намагався виїхати з України, використовуючи підроблений наказ про відрядження. Рішення у цій справі суд оприлюднив 28 січня 2026 року в Єдиному державному реєстрі судових рішень.


Як випливає з матеріалів справи, ще у червні 2025 року IT-фахівець заздалегідь домовився з іншими особами, які погодилися виготовити для нього фальшивий наказ від імені керівництва компанії. У цьому документі йшлося про нібито службове відрядження за кордон. Сам програміст розраховував, що такий папір формально дасть йому підстави для виїзду з України.

Спробу перетину кордону він здійснив 22 червня 2025 року. Близько 09:46 чоловік прибув до пункту пропуску “Могилів-Подільський — Отач” і пред’явив прикордонникам підроблений наказ про відрядження. Однак перевірка документів виявила порушення, і у виїзді за кордон йому відмовили.

Після цього правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Програмісту інкримінували використання завідомо підробленого документа — це правопорушення підпадає під частину 4 статті 358 Кримінального кодексу України.


Під час судового розгляду сторони дійшли згоди. Прокурор і обвинувачений, за участі адвоката, уклали угоду про визнання винуватості. За її умовами програміст погодився сплатити штраф у розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — це 51 000 грн. Крім того, він добровільно зобов’язався перерахувати 100 000 грн на підтримку Збройних Сил України на спеціальний рахунок.

Суд також врахував, що чоловік раніше не мав судимостей і повністю визнав свою провину. З огляду на це суд не став застосовувати до нього жодного запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше айтівця Megogo засудили на рік ув’язнення за те, що він намагався виїхати за кордон з “липовим” висновком про непридатність. Також суд виніс вирок у справі, коли чоловіка мобілізували без повістки, ВЛК й документів.

Джерело: highload

