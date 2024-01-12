Tesla Model 3 за $14 тис. Hertz продасть 20 тис. електрокарів, їх замінять авто з ДВЗ

Як повідомляє Engadget, прокатна компанія Hertz занепокоєна попитом і вищими витратами на ремонт авто з електричним двигуном, тож розпродає 20 000 електромобілів зі свого автопарку в США (приблизно третина від загальної кількості електромобілів у її світовому парку). Натомість компанія реінвестує отримані гроші на придбання авто з ДВЗ.

«Очікуємо, що це дозволить збалансувати пропозицію та очікуваний попит на електромобілі», — йдеться у заяві Hertz для SEC. «А також усунути непропорційну кількість орендних плат з нижчою націнкою та зменшити витрати на збитки, пов’язані з електромобілями».

Ознаки того, що Hertz не готова інвестувати значні кошти в електромобілі вже з’являлись останніми роками. У 2021-му компанія придбала 100 000 автівок у Tesla, а у квітні наступного року стало відомо, що Hertz планує купити до 65 000 електромобілів у Polestar протягом п’яти років. Однак у жовтні 2023 року компанія заявила, що сповільнює плани з електрифікації свого флоту. У той час генеральний директор Стівен Шерр сказав, що електромобілі коштують Hertz «приблизно вдвічі дорожче з точки зору вартості ремонту пошкоджень, ніж звичайний автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння».

Як зазначає Reuters, наразі Hertz продає понад 700 електромобілів через свій вебсайт уживаних автомобілів. Переважна більшість із них — це автомобілі Tesla Model 3 і Model Y.

Деякі авто торгуються доволі дешево — за даними Electrek, Model 3s, наприклад можна придбати за $17 700 (а з урахуванням податкового кредиту в США можна отримати знижку аж у $4000). Очевидно, що причина такої низької ціни у великому пробігу авто за короткий проміжок часу та тому, що люди менш обережні з орендованими авто (часто вони трохи побиті).