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«Прощання» комети з хвостом, гігантський місячний кратер та полярне сяйво у відображенні озера: розглядаємо найкращі космічні знімки 2022 року

«Прощання» комети з хвостом, гігантський місячний кратер та полярне сяйво у відображенні озера: розглядаємо найкращі космічні знімки 2022 року

Представлено переможців конкурсу «Астрономічний фотограф 2022» – абсолютним лідером став Джеральд Реманн, якому вдалося зняти «прощання» комети Леонарда зі своїм хвостом.

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«Астрономічний фотограф року» – щорічний світовий конкурс астрофотографії, організований Королівською обсерваторією у Грінвічі. У 2022 році журі отримали 3000 знімків-заявок, які відправили фотографи з 67 країн.

«Ми провели чудовий рік для астрофотографії, і учасники зробили чудові зображення для конкурсу. Рівень неймовірно високий. Є знімки речей, які ви не бачили раніше, і навіть речі, які більше не побачите»,- сказав Ед Блумер, астроном Королівської обсерваторії Грінвіча.

Для багатьох астрофотографів комета C/2021 A1 (комета Леонарда), яка вперше була виявлена ​​в січні 2021-го астрономом Грегом Леонардом, стала головною подією року: майже чверть заявок у категорії «Планети, комети та астероїди» були присвячені саме їй. Однак підкорив суддів знімок Джеральда Реманна, зроблений напередодні Різдва.

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Фото, яке автор назвав «Disconnection Event» показує драматичний момент у житті комети – частина її хвоста відокремлюється після зіткнення з високошвидкісними сонячними частинками.

«Шматок хвоста комети Леонарда був відірваний і віднесений сонячним вітром. Мені дуже пощастило, що погода на фермі Тіволі в Намібії була чудовою, коли я був на даху обсерваторії. Зробивши перший знімок, я побачив, що хвіст комети виглядає “драматично” і вирішив зробити другий – саме в цей момент відбулося “відділення”, – згадує Джеральд.

Комета Леонарда

У категорії «Місяць» було відзначено роботу британського фотографа Мартіна Льюїса – знімок кратера Платона. Суддя Стів Марш сказав, що фото підкреслює приголомшливі розміри деяких з місячних кратерів:

«Якщо врахувати реальну довжину і масштаб тіней та гір, які їх створюють, це зображення справді заслуговує на перемогу».

Кратер Платон

Фото галактики Сомбреро, яка є “домом” для приблизно 100 мільярдів зірок, перемогло у відповідній категорії. Його автори Уткарша Мішра, Майкл Петраско та Мьюїр Евенден.

По знімку одразу зрозуміло, чому галактика отримала таку назву: її форма нагадує плоский диск із широкими полями – як капелюх з мексиканського національного костюма.

Галактика Сомбреро
Не обійшлося без знімків Міжнародної космічної станції – на фото Ендрю Маккартні, переможця у категорії «Люди та космос», вона ширяє над Базою Спокою, місцем першої висадки людей на Місяць у 1969 році.
МКС
Нижче представляємо галерею з іншими, не менш вражаючими знімками, які показують зіркові потоки над засніженою горою в Тибеті, унікальну мозаїку з кількох знімків Сонця, Чумацький Шлях, туманність Равлик, яку іноді називають око Бога та ін.

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Джерело: NewAtlas, RMG


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