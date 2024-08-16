Прощавай, російський софт — Кабмін підтримав повну заборону

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, спрямований на посилення кіберзахисту країни.

Документ передбачає заборону використання програмних продуктів та доступу до електронних інформаційних ресурсів, пов’язаних із країнами-агресорами.

Держспецзв’язку розробила цей законопроєкт за завданням Ради національної безпеки та оборони. Він розширює санкційне законодавство щодо цифрових продуктів, створених російськими компаніями або представниками країн, причетних до діяльності держав-агресорів чи терористичних організацій.

Законопроєкт забороняє юридичним особам поширювати та використовувати програмні продукти, створені фізичними чи юридичними особами з країн, які перебувають під санкціями. Заборона також поширюється на програми, розроблені компаніями, частка яких належить таким державам, або які контролюються особами, причетними до терористичної діяльності.

Документ також передбачає обмеження доступу до електронних інформаційних ресурсів в інтернеті, які належать або контролюються особами чи організаціями, що підпадають під санкції. Це стосується вебсайтів, електронних комунікаційних мереж та інформаційно-комунікаційних систем.

Ухвалення цього законопроєкту має підвищити рівень кіберзахисту інформаційно-комунікаційних систем України в умовах наявних та потенційних загроз національній безпеці, особливо враховуючи військову агресію рф.