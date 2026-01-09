Проспали лідера: китайська AGIBOT виробляє 39% людиноподібних роботів, Tesla пасе задніх

Зображення: AGIBOT

Китай поступово обходить інші країни не тільки у виробництві смартфонів та автомобілів, але й у новіших галузях. Роботів Tesla Optimus набагато менше, ніж їхніх китайських “братів”.

Згідно з новою галузевою оцінкою Omdia, світовий ринок гуманоїдних роботів у 2025 році перейшов у чітку фазу розширення. Протягом року постачання сягнуло близько 13 000 одиниць, що відображає зростання комерційного попиту поза межами дослідницьких лабораторій та пілотних проєктів. Аналітики очікують, що цей імпульс різко прискориться протягом наступного десятиліття, і, за прогнозами, щорічне постачання зросте до 2,6 млн одиниць до 2035 року, оскільки роботи мають стати більш економічно ефективними.

AGIBOT стала лідером ринку серед усіх виробників у 2025 році. Протягом року компанія поставила понад 5100 людиноподібних роботів та забезпечила собі приблизно 39% світового ринку. Це поставило AGIBOT на перше місце як за обсягом постачання, так і за загальною часткою ринку. Компанія випередила таких конкурентів, як Unitree, UBTech та кілька нових компаній-виробників. Як можна побачити на діаграмі, частка Tesla на ринку досить невелика.

Unitree посідає другу позицію з часткою близько 32%, тоді як решта ринку розподілена між такими компаніями, як UBTech, Leju Robotics, EngineAI та іншими. Лише невеликий внесок в асортимент також зробили відомі компанії, як Tesla та Agility Robotics.

Лінійка продуктів AGIBOT охоплює повнорозмірних гуманоїдних роботів, менші моделі половинного розміру та колісні інтелектуальні роботи. Ці системи вже використовуються в практичних умовах, як готельний бізнес, промислове виробництво, логістичні операції, патрулювання безпеки та збір даних для навчання ШІ. Освітні та наукові дослідження також залишаються важливими варіантами використання.

Лідер ринку також отримав високу оцінку аналітиків у багать ох категоріях, як мобільність, маніпуляції, навчання за допомогою штучного інтелекту та масштабованість. Omdia відзначає, що такі виробники, як Unitree та Tesla прагнуть до більш універсального робототехнічного інтелекту.

Джерела: GizmoChina