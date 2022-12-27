Процесори AMD Ryzen 7000 з TDP 65 Вт вийдуть 10 січня — Ryzen 9 7900 в іграх обходить 5900X

У мережі з’явилися слайди AMD, що підтверджують ціну і дату випуску майбутніх процесорів Ryzen 7000. Компанія підготувала для релізу три моделі: 12-ядерний Ryzen 9 7900, 8-ядерний Ryzen 7 7700 та 6-ядерний Ryzen 5 7600. У процесорів та ж кількість ядер, що й у «старших братів», але набагато нижчий показник TDP за замовчанням, що дорівнює 65 Вт.

Згідно зі слайдом, всі три процесори надійдуть у продаж 10 січня за ціною $429, $329 та $329 відповідно. Враховуючи нещодавнє зниження цін на моделі 7000X, така вартість не виглядає надто привабливою. Всього за +$20 можна придбати «розблоковані» моделі 7900X або 7700X. Якщо AMD дотримуватиметься цієї ціни при запуску, швидший 6-ядерний 7600X коштуватиме всього на $10 більше ніж 7600. Сайт VideoCardz порівняв відомі характеристики процесорів двох серій:

Основною перевагою нових процесорів є низьке енергоспоживання. Згідно з іншим слайдом, процесор AMD 7900X потужністю 65 Вт у поєднанні з пам’яттю DDR5-6000 буде в середньому на 19% швидшим в іграх, ніж Ryzen 9 5900X потужністю 105 Вт на базі архітектури Zen3 з пам’яттю DDR4-3600.

Обидва процесори були протестовані у 12 іграх з роздільною здатністю 1080p разом із Radeon RX 6950XT NITRO+ від Sapphire. Перевага Ryzen 9 7900 над 5900X становить від 103% в Assassin’s Creed Valhalla і до 134% у Far Cry 6.