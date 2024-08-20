Приклад для Джорджа Мартіна: Анджей Сапковський закінчив нову книгу «Відьмак»

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Анджей Сапковський розповів, що закінчив нову книгу з циклу «Відьмак». Письменник вклався у терміни, про які говорив раніше.

У інтерв’ю Chimères Анджей Сапковський розповів, що закінчив роботу над новим «Відьмаком» — назву книги письменник не оприлюднив. Минулого серпня Сапковський казав, що книга з’явиться за рік — так і вийшло.

«У мене зараз немає планів. Я закінчив книгу. Мені знадобилося, можливо, два роки, приблизно так».

Раніше автор розповідав, що книга буде про Ґеральта, але не входить в основну сагу. Дата видання нового «Відьмака» взимку, яка також озвучувалася раніше, здається дуже ймовірною. Книга стане першою у серії за 11 років після «Сезону гроз» 2013 року. Історія-приквел за участю Ґеральта також не була частиною головної саги.

Неможливо не згадати у цьому контексті Джорджа Мартіна. Виступаючи в Оксфордському домі письменників, Мартін сказав, що хотів би завершити власну серію книг «Пісня льоду й полум’я». Процес затягнувся на багато років, під час яких письменник активно займався серіалами. Звісно, що манера працювати та масштаб саги й всесвіту у його випадку відрізняються, але принаймні у Сапковського є конкретний результат.

Онлайн-курс Frontend-разробник від Powercode academy. Курс на якому ти напишеш свій чистий код на JavaScript, попрацюєш із різними видами верстки, а також адаптаціями проектів під будь-які екрани. . Зарееструватися

Джерела: Redanian Intellingence, GamesRadar

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.