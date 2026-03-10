banner
Повернення легенди: "Конан-варвар 3" офіційно в роботі, 78-річний Шварценеггер — в головній ролі

Катерина Левицька

Редактор новин

"Конан-варвар" отримає сиквел із 78-річним Шварценеггером в головній ролі
Арнольд Шварценеггер анонсував продовження фентезі-бойовика “Конан-варвар”. Сценарій та режисуру взяв на себе Крістофер МакКуоррі, а сам 78-річний актор налаштований повторити свою легендарну роль.


“Щойно найняли фантастичного сценариста/режисера, який працював над останніми чотирма фільмами Тома Круза. Тепер прописують ролі. Вони не зроблять так, ніби мені знову 40 років. Усе відповідно до віку. В будь-якому випадку я піду туди й надеру комусь дупу, але це буде інакше”, — розповів Шварценеггер

Проєкт готують під попередньою назвою “Король Конан”. І, власне, це не перша спроба зняти історію. Ще у 2000-х роках планувалось, що фільм зніме Джон Мілюс, а режисери “Матриці” сестри Вачовські були залучені до продюсування.

Що може здивувати ще більше? Це не єдине “велике повернення” Шварценеггера. Разом із “Конаном-варваром” він анонсував свою майбутню участь у франшизі “Хижак” Дена Трахтенберга і розробку “Командо 2”.

“Це чудова стара історія про те, як Конан був королем 40 років і його вигнали. Звичайно, виникає конфлікт, однак якимось чином він повертається. Там є всіляке божевілля, насилля, магія, незвичайні істоти та інше. Зараз є чудові можливості зі спецефектами. У студії достатньо грошей, щоб зробити фільми справді великими, тому я з нетерпінням чекаю на ці проєкти”.

МакКуоррі, який отримав “Оскар” за сценарій до фільму “Звичайні підозрювані”, дебютував як режисер у 2000 році зі “Шляхом зброї” і з того часу став постійним творчим партнером Тома Круза — зрежисував “Джек Річер” та чотири останні фільми в серії “Місія неможлива”, а також працював як сценарист та продюсер над “Топ Ґан: Меверік” і “На межі майбутнього”.


Арнольд Шварценеггер, колись найбільша голлівудська зірка бойовиків, востаннє з’являвся на великому екрані майже 7 років тому в, м’яко кажучи, невдалому поверненні до “Термінатора” з фільмом “Фатум”. Натомість актор зосередився на співпраці з Netflix в серіалах “Фубар” та “Арнольд”.

Шварценеггер зіграв Конана у фільмах “Конан-варвар” 1982 року та “Конан-руйнівник” 1984 року, які зрештою стали його першою великою франшизою бойовиків. Голлівуд спробував перезапустити серію у 2011 році з Джейсоном Момоа в головній ролі, але фільм розчарував у прокаті, зібравши всього $63 млн по всьому світу за бюджету виробництва в $90 млн.

Джерело: Variety, World of Reel

