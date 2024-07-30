Джордж Мартін отримав епізодичну роль в серіалі «Дім дракона», але його важко помітити

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Творці серіалу «Дім дракона» підготували сюрприз для глядачів в останньому епізоді.

Якщо хочете уникнути спойлерів до останнього епізоду — не читайте цей матеріал.

Автор «Гри престолів», письменник Джордж Р. Р. Мартін, з’явився (ну принаймні його обличчя) в епізодичній ролі серіалу «Дім дракона», але ви навряд помітите його, якщо не знатимете, де шукати.

Згідно з сайтом IGN, його обличчя зобразили на чар-дереві біля Гарренхола — помітити важко, але тому, що творча команда сподівалась таким чином вразити найуважніших прихильників.

Чар-дерева грають центральну роль в одному з релігійних культів «Гри престолів». Вважається, що в цих деревах живуть старі боги, які стежать за вірянами через вирізані на корі обличчя.

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Для Мартіна — це перша поява у серіалах всесвіту, і більш детально його обличчя можна роздивитися в останньому епізоді, що вийде цієї неділі (в Україні серія буде доступна з понеділка на Megogo).

«Завдання полягало в тому, щоб глядачі відчули, що бачать когось схожого на нього, але не певні до кінця», — пояснив артдиректор серіалу Домінік Мастерс.

Цікаво, що камео Мартіна суперечить правилам, які він встановив для себе кілька років тому. Під час панелі Comic-Con у Сан-Дієго у 2022 році письменник заявив, що не буде з’являтися в серіалах, заснованих на його роботах, доки не завершить багатостраждальну книгу «Вітри зими».

«Дім дракона» — це приквел хітової «Гри престолів», заснований на романі Джорджа Р. Р. Мартіна «Вогонь і кров». Сюжет показує боротьбу зелених та чорних Таргарієнів за трон — події, що відбуваються за 200 років до подій «Гри престолів».

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До акторського складу у другому сезоні повернулись Метт Сміт, Олівія Кук, Емм Д’Арсі, Єва Бест, Стів Туссент, Фаб’єн Франкель, Юен Мітчелл, Том Глінн-Карні та інші. Серед новачків — Абубакар Салім у ролі Аліна з Халла, Гейл Ренкін у ролі Еліс Ріверс, Фредді Фокс у ролі сера Ґвейна Гайтавера, Саймон Рассел Біл у ролі сера Саймона Стронга, Клінтон Ліберті у ролі Аддама з Халла, Джеймі Кенна у ролі сера Альфреда Брума та інші.

Наразі «Дім дракона» офіційно подовжено на третій сезон.

Раніше Джордж Мартін анонсував одразу 8 серіалів з всесвіту «Гри престолів». Вже стартувала розробка «Лицаря сімох королівств»; також HBO співпрацює зі сценаристом «Бетмена» Метсоном Томліном для створення серіалу про Ейгона «Завойовника» Таргарієна. Щодо прямого сиквела «Гри престолів» про Джона Сноу, то його скасували — через брак вихідного матеріалу. Також ми все ж побачимо раніше скасований серіал «10 000 кораблів».

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