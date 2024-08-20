Джордж Мартін розкрив єдину зміну, яку хоче внести в «Пісню льоду й полум’я»

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Залишилося дочекатися, коли Мартін скаже: «Книга близько».

Джордж Мартін, творець всесвітньо відомої саги «Пісня льоду й полум’я», розкрив своє найзаповітніше бажання щодо серії книг під час виступу в Оксфордському будинку письменників.

На запитання про те, що б він змінив у своїх творах, якби мав таку можливість, Мартін відповів: «Я б їх завершив». Ця відверта заява викликала бурхливі оплески аудиторії.

Письменник поділився думками про переваги самвидаву, який звільняє авторів від тиску дедлайнів. Водночас він висловив жаль, що не зміг закінчити сагу раніше:

«Я б дуже хотів завершити її багато років тому… це головне, що я б змінив».

Шанувальники «Пісні льоду й полум’я» чекають на продовження вже понад десятиліття. Останній том серії, «Танок драконів», побачив світ у липні 2011 року. Відтоді фанати з нетерпінням очікують на вихід шостої книги під назвою «Вітри зими».

Мартін рідко ділиться новинами про прогрес у написанні. Торік у липні він спростував чутки про швидкий вихід книги, підтвердивши, що робота ще триває. У листопаді письменник зізнався, що постав перед труднощами в процесі творення і не написав жодної нової сторінки з грудня 2022 року.

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Інтерес до завершення саги посилився після неоднозначного фіналу телевізійної адаптації «Гра престолів». Мартін раніше заявляв, що книжковий фінал суттєво відрізнятиметься від серіалу. Він також натякнув на нові відкриття, пов’язані з драконами, але інші деталі сюжету тримає в таємниці.

Нагадаємо, нещодавно Джордж Мартін натякнув на завершення книги «Вітри зими».

Джерело: Gamesradar

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