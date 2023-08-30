«ПриватБанк» увімкнув продаж безготівкової валюти у «Приват24»

«ПриватБанк» увімкнув в застосунку «Приват24» купівлю валюти онлайн — відповідна можливість доступна всім клієнтам з 29 серпня, із зарахування на валютні картки (рахунки) в межах нових лімітів НБУ для таких операцій (еквівалент до 50 тис. грн на місяць).

Напередодні Нацбанк вперше з початку повномасштабної війни пом’якшив валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам та повернув їм можливість купувати долари та євро — з щомісячним лімітом до 50 000 грн та без необхідності підтвердження підстав чи зобов’язань. Серед перших купівлю валюти онлайн увімкнув Monobank у своєму застосунку (з 01:00 29 серпня). А тепер і «ПриватБанк» відкрив продаж валюти в «Приват24».

Як повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, продаж валюти онлайн здійснюється за поточним картковим курсом банку — на момент публікації новини курс на сайті «ПриватБанку» становить 37,4532 грн за долар та 41,4938 грн за євро.

Щоб купити валюту у «Приват24», треба зайти у меню «Перекази на картки» вибрати гривневу картку для списання коштів за операцію та картку в доларах США чи Євро, на яку буде зарахована валюта. Якщо немає валютної картки, клієнт може відкрити собі інтернет-картку в доларах або євро прямо в «Приват24» без необхідності візиту до відділення.

Також «ПриватБанк» (як і інші банки) продає безготівкову валюту під депозит мінімум на 3 місяці з подальшою виплатою у валюті (готівкою чи безготівково) після закінчення строку вкладу — Нацбанк разом з дозволом на продаж безготівкової валюти онлайн підняв щомісячний ліміт зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті.

Попри розмови щодо відмови від суперечливої політики фіксованого курсу (банки купують валюту за фіксованим курсом, а продають — за ринковим) та повернення до плаваючого курсу, тут поки що без змін, хоча регулятор допускає повернення до гнучкого курсоутворення до закінчення війни.