Новини Пристрої 28.05.2025 о 14:56 comment views icon

PS5 буде дешевшою за Nintendo Switch 2, але лише протягом обмеженого часу

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

PS5 буде дешевшою за Nintendo Switch 2, але лише протягом обмеженого часу
PS5 / Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 стала дорожчою за PlayStation 5? Все вірно, але це ненадовго.

Не варто очікувати постійно нижчі ціни на PS5 або щось в цьому стилі, бо причина в банальному щорічному розпродажі Days of Play. Sony запустила його з 28 травня по 11 червня. В межах акції ціни на PS5 впали до найнижчого рівня за довгий час.

Отже, у США та Канаді звичайну PS5 або комплект з Call of Duty: Black Ops 6 можна взяти від $399,99 / C$509,99. Це майже на $120 дешевше, ніж купувати консоль і гру окремо. В Європі та Азії вартість стартує від €399,99 / £339,99 / ¥65 980. А ще з’явилася знижка $50 на PS5 Pro — це перший випадок, коли оновлену версію консолі продають дешевше з моменту її релізу торік.

З такою знижкою PS5 виглядає особливо привабливою (як і раніше виглядала) на тлі загального підняття цін на консолі. Разом з тим можна згадати, що Switch 2 коштуватиме $450, а комплект із Mario Kart World — усі $500. Тобто навіть топовий набір від Sony з грою обходиться дешевше, ніж стартова ціна нової консолі Nintendo.

Також інший конкурент — Xbox — уже підвищив вартість своїх пристроїв по всьому світу. Sony теж пояснила, що через інфляцію та коливання курсів була змушена підняти ціни в Європі, Британії, Австралії та Новій Зеландії. Імовірно, підвищення дійде й до Північної Америки — щойно адміністрація Трампа реалізує нову тарифну політику. Тож цей розпродаж потенційно останній шанс придбати PS5 за «докризовою» ціною.

Days of Play завжди відбувається паралельно з Summer Game Fest, який цього року стартує 6 червня. Ще незабаром очікується оголошення Sony про новий захід PlayStation State of Play.

В Україні близько 300 тисяч активних PS5, по світу Sony продала вже понад 77 млн

Джерело: The Verge

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