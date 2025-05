Microsoft підвищує вартість Xbox по всьому світу та продаватиме AAA-ігри по $80

Depositphotos / Microsoft Xbox

Microsoft офіційно підтвердила чергову хвилю підвищень цін — гравці обурені, бо вважали $70 максимальною ціною за ААА-проєкти.

Компанія оголосила про підвищення вартості на консолі, Xbox Series X/S, контролери і гарнітуру в США, Європі, Великій Британії та Австралії. Найгучніший момент — вартість нових ігор від внутрішніх студій Microsoft тепер становитиме до $79,99. Це вже друге масштабне підвищення за кілька років і черговий крок у сторону перетворення $80 на новий стандарт для AAA-проєктів.

Зростання цін пояснюють «ринковими умовами» та збільшенням витрат на розробку. Деталей компанія не наводить, але цей крок уже викликав обурення серед геймерів — як у соцмережах, так і на форумах. Багато хто вважає, що перехід на $80 остаточно зменшить кількість ігор, які вони купуватимуть у день релізу.

Що саме дорожчає:

Xbox Series X тепер коштує $599,99

Xbox Series S (512 ГБ) — $379,99

Xbox Series S (1 ТБ) — $429,99

Цифрове видання Xbox Series X — $549,99

Galaxy Black (2 ТБ) — $729,99

Бездротові контролери Xbox — $64,99

Оригінальна бездротова гарнітура Xbox — $119,99

Аналогічне підвищення стосується і європейських цін: Xbox Series S в Європі тепер коштує €349,99 / £299,99, а Series X — €599,99 / £499,99. Microsoft востаннє підіймала ціни на консолі влітку 2023 року. Тоді ж зросла вартість підписки Xbox Game Pass. Але цього разу Game Pass залишається без змін.

Ігри по $80 доларів — це тепер не виняток, а потрохи ставатиме системою. Усе почалося з презентації Nintendo, коли та першою підняла ціну стандартного видання гри для Switch 2. Microsoft, як очікували багато хто в індустрії, не забарилася. Серед потенційних проєктів, які можуть отримати новий цінник — релізи від Activision, Blizzard, Bethesda, id Software, The Coalition, 343 Industries, Arkane, Ninja Theory та Playground Games. Зокрема це можуть бути нові частини Call of Duty, Diablo, The Elder Scrolls, Halo, Gears of War, Forza Horizon і Fable. Але і Sony не відстає: компанія підвищила ціну на PlayStation 5, хоча (поки що) про ігри не йшлося.

Microsoft зробила оголошення одразу після позитивного квартального фінзвіту. За словами CEO Сатьї Наделли, компанія стала лідером за кількістю попередніх замовлень і встановлень на Xbox і PlayStation Store. Крім того, за рік дохід від ПК Game Pass зріс на 45%. Дехто виправдовує Microsoft: мовляв, Nintendo все почала, і підвищення було лише питанням часу. Але загальна реакція геймерів — переважно негативна. Багато хто пише, що тепер ігри купуватимуть лише на розпродажах, бо платити $80 у день релізу — занадто.

І так, чутки про можливу ціну GTA 6 в $100 тепер уже не виглядають фантастикою. На фоні зростання вартості навіть великі студії можуть опинитися в скрутному становищі. Адже все більше геймерів віддають перевагу інді-ігорам, які за $20–$40 часто пропонують не гірший досвід, ніж AAA-релізи з мільйонними бюджетами.

Джерело: Tech4Gamers / The Verge / 80.lv