Quest 3 та нові Ray-Ban Stories до кінця 2023-го, а легкі окуляри AR не раніше 2027-го — плани Meta з випуску нових гарнітур AR|VR

Meta розповсюдила серед співробітників дорожню карту обладнання доповненої та віртуальної реальності. Згідно з інформацією інсайдерів, компанія планує випустити свої перші повноцінні очки AR у 2027 році. Також у Meta мають намір використовувати окуляри доповненої реальності протягом дня як заміну смартфонів. Цукерберг назвав технологію «Святим Граалем», який до кінця цього десятиліття «змінить наші відносини з технологіями».

Окуляри під кодовою назвою Orion зможуть відображати аватари у вигляді високоякісних голограм, накладених поверх реального світу. Співробітники матимуть можливість протестувати пристрій у 2024 році, перш ніж розумні окуляри Meta будуть доступні для користувачів.

Під час презентації дорожньої карти у вівторок Алекс Хімел, віцепрезидент компанії з доповненої реальності, виклав план випуску безлічі пристроїв до 2027 року:

Цієї осені компанія планує випустити нову версію Ray-Ban Stories, розроблену у співпраці з Luxottica

Гарнітура Quest 3, яка буде вдвічі тонша і потужніша за Quest 2, також буде доступна наприкінці цього року.

У 2024 році Meta планує випустити гарнітуру віртуальної реальності під кодовою назвою Ventura «за найпривабливішою ціною».

У 2025 році, Meta планує вихід Ray-Ban Stories третього покоління з вбудованим «видошукачем» для перегляду вхідних текстів, сканування QR-кодів та перекладу повідомлень іншими мовами в режимі реального часу. Користувачі зможуть керувати окулярами за допомогою рухів рук та вводити повідомлення на віртуальній клавіатурі.

Також компанія розробляє смартгодинник для спільного використання з окулярами AR, при цьому Meta відмовилася від своїх планів випуску розумного годинника зі знімним дисплеєм і камерами.

Meta – не єдина велика технологічна компанія, яка планує випустити окуляри та гарнітури AR та VR у найближчі кілька років. Очікується, що Apple представить гарнітуру змішаної реальності на WWDC у червні. За повідомленнями, у Купертіно працюють і над дешевшою версією. Нещодавно легкі бездротові окуляри AR представила Xiaomi, Sony випустила PlayStation VR2, над технологіями змішаної реальності активно працюють і Samsung і Qualcomm.

Великий матеріал про дорожню карту AR і VR від Meta з масою деталей та цитат представив The Verge.