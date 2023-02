Xiaomi раніше за Apple представила бездротову гарнітуру змішаної реальності — Wireless AR Glass Discovery Edition важить усього 126 г

Віртуальна, доповнена та змішана реальність – захопливі світи, яким нерідко бракує обчислювальної потужності та продуманих концепцій застосування. Попри неоднозначну ситуацію на ринку Xiaomi представила Wireless AR Glass Discovery Edition – компактну гарнітуру, що використовує той же процесор Snapdragon XR2 Gen 1, що і Quest Pro. Компанія заявляє, що ці «сонячні» окуляри пропонують елегантний спосіб поєднати цифровий та реальний світи, не вимагаючи фізичного підключення до смартфона.

Виготовлена ​​з магнієво-титанового сплаву та деталей із вуглецевого волокна, гарнітура важить 126 г. Її оснащено виготовленою на замовлення кремнієво-кисневою анодною батареєю, яка, за словами Xiaomi, знизить фізичне навантаження на користувача (при цьому поширена думка, що понад 100 г – все ще занадто багато для тривалого носіння).

Гарнітурау оснащено парою дисплеїв microOLED з високою щільністю пікселів, підключених до двох призм, що скеровують світло. Компанія заявляє про зменшення втрати яскравості у порівнянні з іншими аналогами, за пікової яскравості 1200 ніт. Для повного занурення пристосовані передні лінзи електрохромні, що автоматично затемняються, коли потрібно сфокусуватися на віртуальному світі.

Поліпшене відстеження рук забезпечує нову форму взаємодії користувача із віртуальними об’єктами. У концептуальному відео користувач вимикає розумне освітлення, клацаючи віртуальним перемикачем, що знаходиться у повітрі.

Boasting a retina-level near-eye display for AR glasses, Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition delivers a truly immersive visual experience. Moreover, our self-developed Xiaomi AR Gesture Control empowers effortless control between virtual and real space. pic.twitter.com/EipqBWxkpW

