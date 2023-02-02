Стережися, Apple. Samsung разом з Google та Qualcomm працює над новими пристроями розширеної реальності

Захід Samsung Unpacked був присвячений не лише Galaxy S23 та Galaxy Book 3. Компанія повідомила, що працює над пристроями розширеної реальності XR, (тобто доповненої, змішаної та віртуальної). Подробиць не так багато, але відомо, що пристрій буде працювати під керуванням нової версії Android, розробленої Google спеціально для подібних дисплеїв, а системну логіку для нього надасть Qualcomm.

Розробка апаратного забезпечення передбачає партнерські відносини з Meta та Microsoft, хоча Samsung мало говорить про це. З чуток, що Microsoft відмовилася від HoloLens 3 на користь цього проєкт. Глава підрозділу мобільних технологій Samsung Т.М. Ро зазначає, що екосистема має бути «деякою мірою готовою» до запуску. Південнокорейська компанія хоче уникнути помилок конкурентів, які презентували віртуальні технології без надійної та широкої підтримки.

Samsung вже має досвід виробництва пристроїв з екранами, що носяться. Компанія вийшла на ринок з Gear VR у 2015 році – в цьому пристрої смартфон використовувався як дисплей і обчислювальна потужність. У 2017 році фірма перейшла на гарнітури змішаної реальності для ПК, випустивши HMD Odyssey. Однак після 2018 року Samsung практично пішла з ринку, залишивши його Meta та HTC.

Ідея виробництва пристроїв віртуальної реальності нині сприймається не з таким захопленням, як кілька років тому. З одного боку, ходять чутки про появуі пристрою від Apple вже цієї весни. З іншого, Meta зазнає значних збитків у результаті спроб створити метасвіт, що призвело до скорочення 11 000 робочих місць та інших витрат. Microsoft зіткнулася з такими проблемами, як припинення продажу варіанта гарнітури HoloLens для військових, звільнення керівника групи та непідтверджена, але фактична ліквідація підрозділу HoloLens, що обговорюється, в рамках нещодавніх звільнень. Samsung знову намагається увійти до сфери змішаної реальності саме тоді, коли низка провідних гравців згортають активність на ринку.

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Джерело: Engadget